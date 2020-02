Liseli öğrencilerden depremzedelere yardım malzemesi

Özel Anadolu Hastanesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından kısa bir sürede deprem bölgesi Elazığ 'a gönderilmek üzere yardım paketleri hazırlandı. Hazırlanan kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve sağlık malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi. Yardım paketlerinin yerine ulaştığını belirten Kurucu Temsilcisi Dr. Tema Kiper ve Okul Müdürü Mevlüt Çırpan, sosyal sorumluluk konularında her zaman duyarlı olduklarını ve öğrencilerine bu değeri aşılamaya çalıştıklarını belirttiler ve Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiler.Duygu dolu notDepremzedelere gönderilen yardım kolisinin üzerine ise öğrenciler tarafından kalp ve çiçekler çizildi ve bir not yazıldı. "Başka söze gerek yok" dedirten mesaj büyük sıkıntılar yaşayan depremzede çocuklara samimi duygularla üzüntüleri aktardı. Notta duygu dolu şu mesaj yer aldı:"Umarım beğenirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Canlarım sizleri görmek isterdim. İnşallah bir gün karşılaşırız. Derslerinize çok iyi çalışın. Büyüyünce inşallah her biriniz meslek sahibi olur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun." - ANTALYA