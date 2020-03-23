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Liseli öğrencilerden 'Evde Kal' videosu

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk'un Korona virüse karşı evinde kal paylaşımına İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri destek vererek, "Evinde Kal Türkiye" adlı video çekip sosyal medyada yayınladı.

23.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:44
Liseli öğrencilerden 'Evde Kal' videosu
Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk'un Korona virüse karşı evinde kal paylaşımına İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri destek vererek, "Evinde Kal Türkiye " adlı video çekip sosyal medyada yayınladı.

Öğretmenler ve öğrencilerden oluşan farkındalık videosunda kimisi kitap okurken, kimisi de şınav çekerken "Evinde kal Türkiye" dedi. Yaklaşık 1 buçuk dakikalık videodan oluşan görüntüler büyük beğeni aldı.

Okulun İngilizce Öğretmeni Sevinç Ay Çalıkuşu çiçek sularken, okul öğrencisi Hasan Tintaş kitap okurken ve bir başka öğrenci Melih Yarımtepe ise şınav çekerken "Evinde Kal Türkiye" dedi.

İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Serdar Üstüntaş yaptığı açıklamada 'evinde kal' sloganına okul öğretmenleri ve öğrencileriyle destek vermek istediklerini söyledi. Üstüntaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını yayılmaya başladı, devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda biz de vatandaşlarımızın duyarlılık göstermesi amacıyla "Evinde Kal Türkiye" adlı slogana destek vererek böyle bir video çektik. Bu virüse karşı ilçemizde bulunan vatandaşlarımızı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya davet ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : İhsaniye, Türkiye, Güncel

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