Liseli öğrencilere üniversite deneyimi fırsatı

Kaynak: DHA

Liseli öğrencilere üniversite deneyimi fırsatıİSTANBUL, ( DHA )- Kadir Has Üniversitesi tarafından lise öğrencilerine üniversite deneyimi yaşatmak için düzenlenen Lise Yaz Okulu'nun başvuruları başladı.Lise Yaz Okulu'nda öğrencilere, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler ile başarı ve meslek konu başlıkları altında toplam 22 ders sunuluyor. İki haftalık dönemler şeklinde gerçekleşen yaz okullarında öğrenciler; Arttırılmış Mekanik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliğine Giriş, Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular ve Türkiye , Hukuk Eğitimi ve Meslekleri ile Meslek Olarak ve Her Ortamda İletişim gibi derslerden her dönem en fazla altı tanesini seçme hakkına sahip. Başvuruların internet üzerinden yapıldığı lise yaz okulunun ders ücreti ise bütün dönem için 400 lira.BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ BEKLİYORUZÖğrencilerin üniversite atmosferini test ettiklerini belirten Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker , "Ben bu eğitimi 19 yıldır Türkiye'de yapıyorum. Kadir Has Üniversitesi'nde ise üçüncü yılımız. Lise Yaz Okulu üniversite hocalarının verdiği, üniversite atmosferinde fakat liseliler için düzenlenmiş üniversite dersleri. Bunlarda iki tane dönem var. Bunun süresinde, hers ders için her gün bir ders oluyor ve önemli konularda ciddi üniversite dersleri fakat bu liseliler için düzenlenmiş. Öğrenciler bu sayede bir üniversite atmosferini test ediyorlar. Bu sene binin üzerinde öğrenci bekliyoruz" dedi.YAPAY ZEKA DA MÜFREDATA GİRDİÖğrencilerle çalışmanın kendisi için büyük bir zevk olduğunu anlatan Prof. Dr. Nihat Berker, "Bizden tavsiye mektubu ve proje alabiliyor asistanlık da yapabiliyorlar. Böyle bir deneyim kazanıyorlar. 7 fakültemiz var dolayısıyla çok geniş bir üniversiteyiz. Bu eğitimlerde de hepsinin üzerinden geçiyoruz. Bütün derslerimiz üniversite profesörleri, rektörü, rektör yardımcıları ve dekanlar tarafından veriliyor. Rektörümüzün verdiği Beyin Bilimi ve Nöroloji: Geleceğin Bilimi dersi çok popüler. Onun yanı sıra benim yıllardır verdiğim Artırılmış Mekanik ve Kuantum Mekanik derslerim var. Bütün dersler Türkçe bir ders yalnızca İngilizce. Günümüz değişiyor dersler de değişiyor. Mesela Yapay Zeka ve Ekonomi dersi ile Nöropazarlama dersi var" diye konuştu.GENÇLERLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELGeçen yıl Erken Girişimcilik dersi alan ve bir yılda kendi girişimini kuran lise öğrencilerinin olduğunu anlatan Prof. Dr. Berker, "Gençlerle çalışmak çok güzel bir şey. Onlardan kaptığımız enerji ile onlar bize beyin pilatesi yaptırıyorlar. Biz onların kendilerini bulmalarını sağlıyoruz. Ayrıca bilgi de veriyoruz. Hem kariyer deneyimi veriyor, hem tavsiye mektubu yazıyoruz. En önemlisi de kendilerini tanımaları açısından bu eğitimler çok önemli. Hem İngilizce hem de Türkçe altın çerçeveli sertifika veriyoruz. Bazı derslere çok rağbet var bir an önce başvurmak lazım" dedi.Yaz okulunun son başvuru tarihi 1 Mayıs 2018 olarak açıklandı.(Tür: İstanbul