Liseli Öğrencilere Uyuşturucunun Zararları Anlatıldı

Kaynak: İHA

Uyuşturucu ve madde kullanımının zararlarını anlatan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait olan Narkotik Eğitim Tırı Arnavutköy'e getirildi. Arnavutköy'de bulunan lise öğrencileri, uyuşturucunun zararlarını 5 gün boyunca bu tırdan öğrenebilecek.Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ortak çalışma kapsamında bir proje düzenlendi. Proje kapsamında ARGEM Bolluca Bilgi Evi'ne getirilen Narkotik Eğitim Tırı ile ilçede bulunan 10 liseden 2 bin lise öğrencisine uyuşturucu ve bağımlılık hakkında bilgi verildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da Narkotik Eğitim Tırı'na gelerek gençlerle birlikte bilgi aldı. Tırın içerisine kurulan 12 adet bilgilendirme ekranı ile gençler uyuşturucu kullananların, kullanmadan önce ve kullandıktan sonraki hallerini inceledi. Madde bağımlılığı yüzünden hayatını kaybeden ünlülerin nasıl hayatlarını kaybettiklerini ve uyuşturucu yüzünden hapse giren insanların itiraflarını bu ekranlardan okuyarak öğrenme fırsatına erişti. 5 gün boyunca öğrenciler, bu tır sayesinde uyuşturucu ve bağımlılık hakkında bilgi sahibi olabilecekler."Uyuşturucu veya madde kullanımının vücuda, beyne, psikolojiye nasıl zararlar verdiğini anlatan bir faaliyet"Uyuşturucu ve madde bağımlılığının verdiği zararları tırda öğrenebileceklerini belirten Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Çok güzel bilgilendirmeler yapılıyor. İlçemizdeki yaklaşık 10 lisemizde bulunan 2 binin üzerindeki öğrencimizin bu çalışmalardan yararlanması, tehlikenin farkında olması, bir noktada eğitici ve önleyici bir tedbir olarak bu çalışmanın başlaması için yapılan bir faaliyet. Okullardan öğrencilerimizi alarak bu eğitim tırının içerisinde, özellikle uyuşturucu veya madde kullanımının vücuda, beyne, psikolojiye nasıl zararlar verdiğini anlatan bir faaliyet. Emniyet müdürlüğüne, personeline çok teşekkür ediyorum" diye konuştu."Bir kere başlayınca bundan kurtulmak çok zor"Uyuşturucunun en temel sebebinin kötü arkadaş seçimi olduğunu dile getiren 9'uncu sınıf öğrencisi Ömer Salih, "Genellikle arkadaşlar yüzünden başlıyor. Kötü davranışlar sergilemek, davranışlarında gariplikler, kötü mekanlarda takılmak gibi. Bir kere başlayınca bundan kurtulmak çok zor" ifadelerini kullandı.Uyuşturucu kullananların fiziksel değişimlerinin oldukça kötü olduğunu vurgulayan bir diğer lise öğrencisi Rabia Davutoğlu, "Böyle bir şeyin olması çok iyi olmuş. En azından böyle bir şey yapacaklar için de iyi oldu. Bakıp ne kadar zararlı olduğunu görebilirler. Çok kötü oluyor gerçekten. 3-4 ayda bile ne kadar kötü hale gelmişler" dedi.Faydalı bir proje olduğunu söyleyen lise öğrencisi Ferda Tekin, "Bence güzel bir proje. Çünkü madde kullandığımız zaman nasıl olacağımızı gösteriyor ve en kötüsü de dişlerimizin sararması. Dişlere karşı hassas olduğum için bana göre çok kötü. Bağımlı olmamamızı öğrettiği için güzel bir proje" şeklinde konuştu. - İSTANBUL