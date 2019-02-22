Liseli Öğrencilerinden Fuat Sezgin'i Anlatan Dergi Çalışması

Kaynak: AA

İskenderun ilçesinde bir grup lise öğrencisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlatan "Yitik Hazinenin Kaşifi" adlı dergi çıkardı.İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi öğrencileri, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle bir dergi çalışmasına imza attı.Okul Müdürü Savaş Tiker, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.Öğrencilerinin böylesi bir çalışmaya imza attıkları için gurur duyduğunu belirten Tiker, "Prof. Dr. Fuat Zengin'in tüm kitaplarını okulumuza getirdik. Oturup çalışarak öğrencilerimizle birlikte 3 ay içerisinde dergimizi çıkardık. Netice itibariyle çok güzel bir dergimiz çıkmış oldu. Bu anlamda mutluyuz ve gururluyuz." diye konuştu.Edebiyat öğretmeni Gülseren Yeşilırmak da Sezgin'i öğrencileri tarafından çıkarılan dergi sayesinde tam olarak tanıdıklarını vurguladı.10. sınıf öğrencilerinden Boran Bodur ise çıkardıkları derginin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çok çalışkan bilim insanı olduğunu aktaran Bodur, "Dünyada birçok bilim insanı var ama Prof. Dr. Fuat Sezgin kadar çalışkan bir bilim insanı görmedim. Prof. Dr. Fuat Sezgin bilimsel basamakları nasıl kullanılabileceğini nasıl uygulayabileceğini çok iyi bilen bir bilim insanıdır. Milletine adadığı bu yıllarla ne kadar fedakar olduğunu görmekteyiz. Kendisine her zaman müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.10. sınıf öğrencilerinden Burcu Buse Yıldırım da, böyle bir bilim insanı için dergi çıkarmak kendisini mutlu ettiğini ifade etti.Bin adet basılan derginin Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve 81 ilin valiliklerine göndereceği öğrenildi.