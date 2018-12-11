Liseli, Okulda Tartıştığı Arkadaşını Bıçakladı

SAMSUN'da özel lisenin son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki T.S.Ş., sınıf arkadaşı M.G. tarafından okulda bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Olay bugün öğlen saatlerinde, merkez Canik
ilçesinde bulunan özel lisede meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi M.G. ile sınıf arkadaşı T.S.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. arkadaşı T.S.Ş.'yi bıçaklayarak yaraladı. T.S.Ş.'nin sol bacağında yaklaşık 15 santimetrelik kesi oluştu. Öğretmenleri tarafından çağırılan ambulansla babası polis olan T.S.Ş., özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne
ve babasının avukat olduğu belirtilen M.G. ise olay sonrasında kaçtı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Samsun
11 Aralık 2018 Salı 17:00