Liseli Ulaş, denizde boğuldu

BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinde, serinlemek için denize giren lise öğrencisi Ulaş Güngör (18), boğuldu. Kınık
Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi
12'nci sınıf öğrencisi Ulaş Güngör, dün öğle saatlerinde bir grup arkadaşı ile Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesindeki Sarımsaklı
Halk Plajı'na gitti. Yüzme bilen Güngör, kıyıdan yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştıktan sonra bir anda suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşları ve plajdaki tatilcilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar ve 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi. Ekipler, bot ile Güngör'ü bulunduğu yerden alarak, kıyıya getirdi. Sağlık ekipleri, bir süre Güngör'ü suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşama döndürmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı.
Ailesinin iki çocuğundan biri olan Ulaş Güngör'ün cansız bedeni, Ayvalık Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı. Polis
, Güngör'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
- İzmir
Kaynak: DHA
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