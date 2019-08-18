Haberler» Güncel» Haber

"Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımında, "Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz.

18.08.2019 21:18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımında, "Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, Instagram hesabından, "#çokokuyancokgeziyor" etiketiyle Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gençlerle beraber at bindiği fotoğrafına da yer veren Selçuk, mesajında şunları kaydetti:
"Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Konya, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Gaziantep, Kırıkkale ve Erzurum'dan öğrencilerimiz şu an Karadeniz Gençlik Kampı'nda tatildeler. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz. Ben de sabah çocukların yanlarındaydım. Fotoğraf bu sabahtan. Okumuşlar biz de gezdik hem de atla."

Ziya Selçuk, Instagram, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:34   Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı (2)
22:34   Elazığ'da şehit 3 polis için mevlit okundu
22:34   Ani rahatsızlık geçiren Kuveyt Emiri Sabah sağlığına kavuştu
22:34   Kırıkkale'de eski eşini, kızının gözü önünde öldürdü
22:28   Hindistan'da aşırı yağışların bilançosu artıyor
22:28   Sivas'ta "4 Eylül Bilardo Şampiyonası" düzenlendi
22:28   Honduras'daki maçta çıkan olaylar sonrası 3 kişi hayatını kaybetti