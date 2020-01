Liseliler 'Emanet'in hakkını verecek

Gençlere, toplumsal sorunlara sanatsal bakış açısıyla bakma yeteneği kazandıracak olan yarışmanın protokolü, Bursa Heykel Tarihi Valilik Hizmet Binası'nda imzalandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve BİHMED Başkanı Kadir Oruç'un imzaladığı protokole göre, gençler kısa metrajlı filmlerle yarışmaya katılacak. Başvuruların 13 Mart 2020'ye kadar süreceği yarışmada dereceye girenlere toplam 17 bin 500 TL para ödülü verilecek.

Ana kucağı başlıyor

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Gençlerimiz, çocuklarımız her şeyimiz. Belediye, valilik ve tüm kurumlar olarak bütün yaptığımız çalışmalar onların iyi bir geleceğe hazırlanmaları için. Ama geleceğe hazırlanırken şehrin değerleriyle dertlenmelerini, şehre sahip çıkmalarını temin etmek bizim için önceliklidir. Milli, manevi ve kültürel değerler noktasında donanımlı olsunlar istiyoruz. Büyükşehir olarak her yaş kategorisinde yaptığımız, destek verdiğimiz çalışmalar var. İnşallah ikinci dönemle beraber 4-6 yaş grubu çocuklarımız için ana kucağı projemiz başlıyor. Özellikle Yıldırım başta olmak üzere Osmangazi ile alakalı 6 tane ana kucağıyla hemen başlıyoruz. Amacımız her yaştaki insanımızı, çocuklarımızı eğitimle buluşturmak. Ülkenin değerlerine bağlılığını en üst düzeye çıkarmak. Malum BİHMED, kurulduğu günden bu yana öğrencilerimizi gelişimlerine katkıda bulunan, onları cesaretlendirerek farklı alanlardaki potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ön ayak olan bir sivil toplum kuruluşumuz. Bu yıl 2.si yapılacak olan kısa film yarışması da bu amaca hizmet amacıyla üretilmiş bir projedir. Tüm öğrencilerimizi bu organizasyona davet ediyorum. Çocuklarımızın toplumsal sorunlara sanatsal bakış açısıyla bakma yeteneğini de geliştirmeye çalışıyoruz. Sanatla yorumlamalarını arzu ediyoruz. Geçen yıl çok güzel çalışmalar gördüm, bu yıl çok daha da iyilerinin olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Vali Yakup Canbolat da gençlerin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve bu alanda onların teşvik edilmesinin ne kadar hayırlı olduğunu ve ne kadar iyi sonuçlar verdiğini geçen yılki yarışmada gördüklerini söyledi.

BİHMED Başkanı Kadir Oruç da gençlerin olaylara sanatsal bakmalarının sorunların çözümünde kitlesel rol oynadığını belirterek, "Bizim tarihimizde başarılar ve acılar hep sanat ile gelecek kuşaklara aktarılmıştır. Bu aktarılışın temel amacı ise tekrarlanmaması ve ders alınmasıdır. Biz BİHMED olarak, bugün yaşanan acıların ve hataların genç arkadaşlarımız tarafından sanatsal olarak ele alınarak çözülmesini ve bu kazanımların 'emanet' olarak geleceğimiz olan gençlere aktarılmasını amaçlıyoruz" dedi.