Liseliler "En Güçlü Bilek" Olmak İçin Yarıştı

Kahramanmaş'ta 6. Liseler Arası Genç
Erkekler Bilek Güreşi Yarışması düzenlendi. Kahramanmaraş
Lider Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünce düzenlenen 6. Liseler Arası Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması, 35 liseden 150 sporcunun katılımıyla Osman Sayın
Spor Salonunda yapıldı.
Yarışmada, 50 kilogramda Ahmet Eren
Korkmaz, 55 kilogramda Süleyman Gürlek
, 60 kilogramda Deyan Mylvaganem, 65 kilogramda Salih Yaznur, 70 kilogramda Arif Yıldız
, 75 kilogramda Fuat Okuç, 80 kilogramda Ahmet Yıldız, 80 artı kilogramda Mehmet Hamza Bayır birinci oldu.
Okullarda ise Kahramanmaraş Spor Lisesi birinci, Geben
Şehit Ramazan Avcı Anadolu Lisesi
ikinci, Altunşehir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ise üçüncü oldu.
Yarışmanın sonunda dereceye giren sporcu ve okullara ödüleri verildi.
Kulüp Başkanı Ahmet Özkul
, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bilek güreşiyle ilgilenen kulüpler olarak, bilek güreşinin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla okul sporları kapsamına alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, yarışmada, bilekleri kadar yürekleri de sağlam olan gençlerin dostluk ve kardeşlik içinde güzel maçlar çıkarttığını söyledi.
Osman Sayın,Kahramanmaraş,Genç
01 Aralık 2018 Cumartesi 21:47