Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak

MİMARLIK alanında kendisini geliştirmek isteyen lise öğrencilerinin katılabildiği 'Geleceğini Modelle' yarışması, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi ile Sketchup ortaklığında gerçekleştirilen 'Geleceğini Modelle' yarışması bu yıl "dijital dünyanın sürdürülebilir ve ekolojik yapıları" teması ile ikinci kez düzenleniyor. Yarışmada liseli gençler, hazırlayacakları tasarım modelleri ile geleceğin dünyasında görmek ve yaşamak istedikleri yapıları tasarlayacaklar.

Yarışmaya, Türkiye'de bulunan tüm liselerin 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri, okullarını temsilen ve ikişer kişiden oluşan takımlar halinde, "Geleceğini Modelle" web sayfası üzerinden başvurabiliyor. Öğrenciler kullanacakları SketchUp programının lisansını ise Sketchup'ın web sayfasından 30 gün için ücretsiz olarak temin edebiliyor veya aplikasyonu üzerinden ücretsiz olarak çevrimiçi kullanabiliyorlar.

Yarışmayla ilgili bilgi veren İKÜ Eğitim Kurumları İlişkileri Koordinatörü Yavuz İlker Baldan, "İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden sayılabilecek mimarlık, asırlar boyunca yenilenerek ve gelişerek günümüzün en önemli meslekleri arasına girdi. Gelecekte de asla eskimeyecek ve her zaman ihtiyaç duyulacak olan mimarlık mesleğinin, dijital dünyadaki yeni temsilcileri olan gençlerimize mesleki bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz "Geleceğini Modelle Yarışması"nı bu yıl ikinci kez düzenliyoruz" dedi.

Son başvuru tarihi 30 Nisan Perşembe günü olan yarışmada, dereceye giren projelere ise 15 Mayıs Cuma günü İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşecek törenle ödülleri takdim edilecek.

Jüri üyeliğini, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademik kadrosunun ve SketchUp temsilcilerinin yapacağı yarışmada, en iyi tasarımı yapan takıma 10 bin lira, ikinci takıma 7 bin 500 lira, üçüncü takıma ise 5 bin lira ödül verilecek. Ayrıca yarışmada başarı gösteren ve jüriyi etkileyen 3 farklı takıma da biner liralık mansiyon ödülü verilecek.