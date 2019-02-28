Liseliler Gidecekleri Üniversiteleri Tanıyor

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Başkentte düzenlenen "Geleneksel Üniversite Tanıtım Fuarı"na çeşitli ilçelerden üniversiteye hazırlanan yaklaşık 5 bin lise öğrencisi katıldı.Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mamak Kapalı Spor Salonu'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen organizasyonda, üniversite öğrencileri tarafından lise öğrencilerine yüksek öğrenim hayattı hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.Lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterisi ile başladı.Üniversiteler tarafından kurulan stantlarda okullardaki bölümler, kampüs koşulları, sosyal faaliyetler ile diğer imkanlar konusunda lise öğrencilerine bilgi verildi, onların soruları cevaplandırıldı.Fuarı ziyaret eden AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, öğrencilerin gelecekteki meslekleri hakkında bilgi sahibi olmasının önemli olduğu söyledi.Bu tür etkinliklerle öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanacağını belirten Köse, şunları söyledi:"Bu etkinliği çok önemsedik çünkü çocuklarımızın üniversiteyi tanıması için üniversiteye gitmesi gerekiyor. Biz üniversiteyi çocuklarımıza getirdik. Bu sene 36 üniversitemiz var. Seneye daha büyük bir organizasyon yapacağız. Çocuklarımızın tercihlerini daha iyi yapabilmesi için onlara destek olmak istiyoruz. Eğitim, Mamak bölgesinde bizim önceliğimiz olacak."Mamak İlçe Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise organizasyonun lise öğrencilerinin ileriki hayatlarında pişmanlık yaşamamaları için önemli bir yeri olduğunu belirterek bu tür programlarla daha bilinçli bir nesil yetişeceğini ifade etti.