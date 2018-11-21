Liseliler Okulu Kuşevi ile Donattı

CUMA SARI - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde lise öğrencileri, kuşların soğuk kış günlerinde barınması için okul binasına ve bahçedeki ağaçlara el emeğiyle yaptıkları kuşevlerini astı.
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi
öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Osmanlı döneminde birçok evde bulunan "kuşevi" geleneğini yaşatmak için çalışma başlattı. Öğrencilerin hazırladıkları proje ile okul idaresine başvurmasının ardından boş bir sınıf atölyeye dönüştürüldü.
Atölyede yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonunda öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle el emeği göz nuruyla 300 kuşevi yaptı.
Kuşların soğuk kış günlerinde barınması ve hayvan sevgisi konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla hazırlanan projede görev alan 300 öğrenci, okul binasına ve bahçedeki ağaçlara 240 kuşevi yerleştirdi, 60 kuşevini ise talep eden diğer okullara gönderdi.
Projede görevli öğretmen Akile Yağcı, kuşevi projesinin öğrencilerin girişimleriyle hayat bulduğunu söyledi.
Doğa ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren Yağcı, projenin okul idaresinin desteğiyle yürütüldüğünü ve kuşevlerini yapmaya devam ettiklerini belirtti.
Yağcı, "Osmanlı döneminden beri kuşevleri gerek mimari yapıda gerek çevre yapısında kullanılmakta. Biz de elimizdeki atık malzemeler ile bunları öğrencilerle bir araya getirdik ve kuş evlerini oluşturduk." dedi.
"Amacımız başka canlıların olduğunu hissettirmek"
Projeye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yağcı, şöyle devam etti:
"Amacımız öğrencilere doğada başka canlıların olduğunu hissettirmek. Öğrencilerimiz bu projeyi hem yaparak, yaşayarak öğreniyorlar hem de 'Ben yaptım' diyerek diğer canlılara, ekolojik dengeye destek sağlıyor. Osmanlı döneminde hemen her mimaride kuşevi projesi vardı. Hatta zarafetin, iyiliğin sembolü olarak tanınırdı. Biz aynı hissi, aynı hassasiyeti öğrencilerimizle de oluşturmak istiyoruz. Dünyanın ilk hayvan hastanesini de Osmanlı kurmuştu. Gurabahane-i Laklakan'da gerek hasta leylekler gerek göçmen kuşları tedavi ediyordu. Öğrencilerimiz de kuşların kış aylarında sıcak yuvalara girdiğini, yaz aylarında sıcaktan korunduğunu gördükçe çok mutlu oluyorlar ve projemize severek destek çıkıyorlar."
Türk Dili ve Edebiyat
Öğretmeni Yusuf Karaduman da öğrencilerden gelen kuşevi projesiyle mutluluk duyduklarını anlatarak, öğrenmenin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını dile getirdi.
"Eski tahta ve masaları kuşevi haline getirdik"
11. sınıf öğrencisi Serap Hancı, tarih dersinde Osmanlı tarihi anlatılırken kuşevi geleneğinin olduğunu öğrenince arkadaşlarıyla böyle bir proje hazırlamayı karar verdiklerini söyledi.
Osmanlı geleneğini yaşattıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Hancı, "Malzemeye para harcamadık. Okulumuzdaki eski tahta ve masaları kuşevi haline getirdik. Bahçeye çıkıp tahtalardan yapılmış kuşevlerini gördüğümüzde 'Ben yaptım' diyebiliyoruz. Şimdi de o duygu bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.
11. sınıf öğrencisi Koçali Yenigün de projede görev aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek "Öğretmenlerimize ve tüm çalışanlara bu hususta çok teşekkür ederiz. Bu gelenek atalarımız Osmanlı'dan kalan bir gelenek. Gönül ister ki bu her yerde uygulansın ve işlensin. İnşallah bu proje tüm Türkiye
'de ve bölgemizde yayılır, özellikle okullarda yayılır. Yaptığımız kuşevlerini etrafımızda bulunan okullara yerleştirdik ve dağıttık." şeklinde konuştu.
Siverek,Şanlıurfa
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:56