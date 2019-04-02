Liseliler Otizme Dikkat Çekmek İçin Ellerini Boyadı

Kaynak: DHA

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde liseliler, 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nde yürüyüş yaparak otizme dikkat çekti.Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 Nisan Dünya Otizm Günü etkinlik düzenledi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, veliler ve öğrenciler etkinliğe katıldı. Özel Eğitim Uzmanı Yunus Emre Durukan ve Psikolojik Danışmanlık Rehber Öğretmeni Ayşegül Bircan tarafından okulun konferans salonunda otizm anlatıldı. Etkinlikler kapsamında yaklaşık 500 öğrenci, sevgi yolu üzerinden sloganlar eşliğinde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Meydanda otizmle ilgili konuşmalar yapıldı. Liseliler, otizme dikkat çekmek için ellerini boyayıp levhaya baskı yaptı ve imzalar attı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da boya etkinliğine katıldı.