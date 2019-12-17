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Liseliler savaş kahramanı Halime Çavuş'un Kastamonu'daki mezarını ziyaret etti

Kastamonu'da lise öğrencileri, Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Halime Çavuş'un mezarına ziyarette bulundu.

17.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:26Liseliler savaş kahramanı Halime Çavuş'un Kastamonu'daki mezarını ziyaret etti
'da lise öğrencileri, Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Halime Çavuş'un mezarına ziyarette bulundu.
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Önder öncülüğünde, 5 öğretmen ile 15 öğrenci, Kurtuluş Savaşı'nda görev alabilmek için saçlarını kazıtarak erkek kılığına giren Halime Çavuş'un Duruçay köyündeki anıt mezarını ziyaret etti.
Öğrencilerden Edanur Üke, Anadolu'daki ilk kadın mitinginin 100 yıl önce Kastamonu'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Anadolu kadınının, vatanın birliği ve bütünlüğü için bir araya geldiğini belirten Üke, "Bu yıl bu mitingin 100. yılı dolayısıyla ilimizde çok sayıda etkinlik yapıldı. Birçok ilden kadınlar, bu önemli gün için Kastamonu'da bulundu." dedi.
Kastamonulu çok sayıda kadın kahramanın, Kurtuluş Savaşı'nda gözünü bile kırpmadan görev aldığını vurgulayan Üke, "Bunlardan biri de cephede düşmanla göğüs göğüse çarpışan Halime Çavuş'tur. 10 Aralık'ın 100. yılı dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle kahramanımızı ebedi istirahatgahında ziyaret edelim istedik. Duamızı edip minnettarlığımızı bildirdik." ifadelerini kullandı.

Halime Çavuş, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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