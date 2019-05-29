Liseliler teknolojiyle yarını inşa ediyor

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle gerçekleşen "Yarını İnşa Et" projesi kapsamında liseli gençler akıllı şehirler, çevre ve enerji alanlarında ürettikleri projelerle 28 Mayıs Salı günü Sabancı Center'da ödül aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile gerçekleştirilen "Yarını İnşa Et" projesi kapsamında; Adana, Konya, Trabzon ve Mardin illerinde 9., 10. ve 11. sınıflardaki öğrenci ekipleri akıllı şehirler, çevre ve enerji alanlarında, çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm sunan teknoloji temelli projeler ürettiler. 845 öğrencinin Arduino teknoloji kitleri aracılığıyla 165 farklı fikir geliştirdiği proje kapsamında finale kalan 20 öğrenci grubu, bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüri tarafından seçilen ilk beş proje, Konya ilinden Atatürk Anadolu Lisesi ekibi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ekibi, Mardin ilinden Kızıltepe Fen Lisesi ekibi, Trabzon ilinden Düzköy Nazım Kayhan MT Anadolu Lisesi ekibi ve Adana ilinden üç okuldan (Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Final Fen Lisesi/ Varda Koleji) öğrencilerin oluşturduğu ekip oldu. Ödül alan 5 proje ekibinden toplam 24 lise öğrencisi yaz döneminde Sabancı Üniversitesi Collaboration Space'de gerçekleşecek 5 günlük maker kampına katılmaya hak kazandı.

"Yarını İnşa Et" projesi ödül töreninde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Sabancı Vakfı olarak, 45 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyor, bu kapsamda gençlerin güçlenmesine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine büyük önem veriyoruz. Gençlerin güçlenmesi için eğitimin kilit bir role sahip olduğunu biliyoruz. Yarını İnşa Et projesi eğitimde dijital dönüşüm sürecinin çıktılarından faydalanabilen ve bu becerileri eğitim ve iş hayatında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi vizyonuyla yola çıktı. Bu projede hem gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerinin gelişmesini, hem de içinde yaşadıkları çevreye ait sorunları fark ederek çözüm üretmelerini hedefledik. Bu projenin gerçekleşmesi için emeği geçen herkese, iş birliği için Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na, katılan tüm öğretmen, öğrenci ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav yaptığı konuşmada "Teknoloji üreten bir Türkiye için sanayinin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kılmak, üretimde verimlilik ve artışı sağlamak için akıllı üretim sistemlerini hayata geçirmek ve değer zincirinin tüm halkalarında teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanabilmeyi önemsiyoruz. Bu nedenle geleceğin iş gücü ve ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz ve onları eğiten öğretmenlerimize yönelik teknoloji eğitim programı olan "Yarını İnşa Et"i Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak 2018 yılında başlattık. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 'İstihdamın Geleceği' (Future of Jobs) araştırmasına göre 2020 yılında geçerli olacak meslekler farklı beceriler gerektirecek. Geleceğin mesleklerinin yüzde 36'sı kompleks problem çözme becerileri, yüzde 17'si isabetli karar verme ve sistem analizi gibi sistemsel yetenekler, yüzde 12'si ise kodlama, veri analizi ve güvenliği ve akıllı üretimin ihtiyacı olacak dikey uzmanlıklar olacak. Bu alanlarda meydana gelen gelişmeler yeni iş alanları ve mesleklerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile yürütülen "Yarını İnşa Et" programı ile şimdiye kadar 19 ilde 437 farklı okuldan 917 öğretmene ve 6.272 öğrenciye ulaşarak geleceğin iş alanlarına öğrencilerin adım atmaları için bir kıvılcım yarattık. Sabancı Vakfı iş birliği ile 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılı 2. Döneminde ise yüzün üzerindeki proje fikri arasından seçilen 20 finalist projenin, sahiplerini konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sunulan 20 projenin hepsini kazanmış kabul ediyoruz" dedi.

Ödül Alan Projeler

Akıllı Atık Pil Toplama Robotu (Altilium): Konya ilinden Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Yüksel Caner Mülazımoğlu, Betül Kaymaz, Ebubekir Hamza Kemik, Havva Ece Küçük ve Serdar Ramazan Yıldırım'dan oluşan ekip, öğretmenleri Mustafa Güneş mentorluğunda geliştirdikleri proje ile atık pilleri toplamaya yarayan akıllı bir ünite geliştirdi. Altilium adını verdikleri bu akıllı üniteye pil atıldığında, cihaz pilin voltajını ölçerek karar verme yeteneğiyle pilin dolu olup olmadığını tespit ederek, düşük voltajlı pili haznesine alıyor ve bu pil karşılığında şehir kartına belirli miktarda yükleme yapıyor. Cihaza atılan pilin dolu olması halinde, Altilium pili iade ederek enerji israfının da önüne geçmiş oluyor.

Beni Ellerimden Dinle (Talk'ng Hands): Adana ilinden Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ Final Fen Lisesi/ Varda Koleji öğrencileri Dilanur Kaya, Zeynep Yaren Sarıgeçili, Hasan Kapuz, Teoman Dinçkurt'tan oluşan ekip, öğretmenleri Alpnur Aktürk Kaya mentorluğunda geliştirdikleri proje ile işitme engelli bireylerin, işaret dilini bilmeyen toplumla etkili iletişim kurmalarını sağlayacak bir eldiven geliştirdi. İşitme engelli bireylerin işaret dili bilmeyen kişilerle iletişim kurmaları için tasarlanan eldiven, işitme engelli bireylerin günlük hayatta kullandıkları 10 kelimeyi sese döküyor. Eldiveni takan bireylerin el hareketlerini algılayarak hareketi kelimeye döken eldiven mobil uygulama ile akıllı telefonların ekranında yazılı olarak okunabiliyor.

Piezo Elektrik Yol: Mardin ilinden Kızıltepe Fen Lisesi öğrencileri Muhammed Emin Adın, Hüseyin Çiçek, Helin Erol, Burak Korkmaz ve Mikail Cihan Karaboğa'dan oluşan ekip, mentor öğretmenleri Abdullah Sarıbatur önderliğinde tasarladıkları proje ile taşıtların zemine uyguladığı basınç enerjisini elektriğe dönüştürdüler. Yol zeminine döşedikleri piezo disk ile taşıtların uyguladığı basınçtan elde ettikleri elektriği otoban kenarlarındaki aydınlatmalarda kullanan proje ile elektrik enerjisinden tasarruf ediliyor. Ayrıca su sensörü ile yağmur, sel ve su taşkını gibi sebeplerle ıslanan yollar hakkında LCD ekran yardımıyla sürücülerin uyarılması da hedefleniyor.

Ek-Yat Akıllı Sera: Konya ilinden Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri İbrahim Enes Baloğlu, Tahir Furkan Sarıdiken, Eren Adıvar, Oğuzhan İpteş ve Ayşe Miray Türker'den oluşan ekip mentor öğretmenleri Yasemin Çetinkaya öncülüğünde tasarladıkları proje ile verim artıran akıllı bir sera kurdular. Klasik müziğin çalındığı ve güneş enerjisi panellerinin kullanıldığı bir ortamda, Bluetooth kontrolü ile hava, toprak ve nem oranlarına bakılarak sulama, sıcaklığı takip ederek ısıtma ve soğutma yapabilen şiddetli yağmur ve karda çatıyı kapatabilen akıllı sera projesidir.

Su ve Sabuna Teknoloji ile Dokunun: Trabzon ilinden Düzköy Nazım Kayhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mert Ahmet Demirci, Damla Babuşçu, Damla Lermi, Seymen Bekar ve Bedirhan Serdar'dan oluşan ekip, mentor öğretmenleri Mustafa Güneş öncülüğünde tasarladıkları proje ile su tasarrufu ve kolay temizlik sağlayan musluk geliştirdi. Sensörlü sıvı sabun ve sensörlü musluğu birleştirerek su ve sabunun aynı musluktan gelmesini sağlayan ekip bu proje ile fazla su tüketimini azaltmayı ve el yıkanırken sabun kullanmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler