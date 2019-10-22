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Liselilerden barış pınarı harekatı için ay yıldız koreografisi

Liselilerden Barış Pınarı Harekatı için ay yıldız koreografisiDenizli'de bir grup liseli, Barış Pınarı Harekatı için bedenleriyle ay yıldız koreografisi oluşturdu.

22.10.2019 17:47
Liselilerden Barış Pınarı Harekatı için ay yıldız koreografisi
Denizli'de bir grup liseli, Barış Pınarı Harekatı için bedenleriyle ay yıldız koreografisi oluşturdu. Ayrıca öğrenciler, asker selamı da verdi.
Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 100 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla koreografi hazırladı. Yaklaşık 1 haftalık çalışmanın ardından öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla okul bahçesinde toplandı. Öğrenciler, bedenleriyle ay yıldız yaptı. Koreografinin sona ermesinin ardından öğrenciler asker selamı da vererek harekata destek oldu. Ayrıca büyük bir Türk bayrağı da açıldı. Drone ile havadan görüntülenen koreografi, Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanların Ölümü' şiiri ve Plevne Marşı ile sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Öğrencilerin hazırladığı video, izleyenlerin beğenisini kazandı.
Liselilerden barış pınarı harekatı için ay yıldız koreografisi

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Kaynak: DHA

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