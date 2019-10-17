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Liselilerden Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e ayyıldızlı destek koreografisi

Isparta'nın Senirkent ilçesinde lise öğrencileri tarafından, Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla ayyıldızlı koreografi yapıldı.

17.10.2019 10:45Liselilerden Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e ayyıldızlı destek koreografisi
Isparta'nın Senirkent ilçesinde lise öğrencileri tarafından, Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla ayyıldızlı koreografi yapıldı.

Senirkent Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi öğrencileri, giydikleri kırmızı renkte üniforma ile okul bahçesinde hilal ve yıldız şeklindeki koreografiyi gerçekleştirdikten sonra ellerindeki kırmızı ve beyaz balonlarla, güvercinleri gökyüzüne saldılar.

Liselilerin yaptığı koreografi sırasında, arka fonda ise 'Gündoğdu Marşı' çalındı.

Yapılan etkinlik sonunda hazırlanan videonun sonunda ise, "Barış Pınarı Harekatı'nda kalbimiz Mehmet için çarpıyor" mesajı yer aldı. - ISPARTA

Barış Pınarı Harekatı, Senirkent, Isparta, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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