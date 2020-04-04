Liselilerden "Çayır Çimen geze geze" türküsüyle 'Evde Kal' çağrısı
Çekmeköy'de Özden Cengiz Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Çayır Çimen geze geze" türküsünü uyarlayıp 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
04.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:00
Çekmeköy Özden Cengiz Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Çayır çimen geze geze" türküsünü 'Evde Kal' çağrısına uyarlayarak klip çekti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da klibi, "Sevgili gençler, #EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesinden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. #HayatEveSığar hep birlikte #EvdeSöyle'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Öğrenciler türküyü, "Hayat eve sığar elbet. Kal evinde biraz sabret. Oku, çalış, geliş, üret; tatil değil eğitim. Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz" sözleriyle seslendirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Ziya Selçuk, Çekmeköy, Evde Kal, Güncel