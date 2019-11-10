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Liselilerden lösemili çocuklara "maskeli" destek

Başkentte Keçiören Genç Osman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, lösemi dikkat çekmek için maske takıp okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.

10.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:42Liselilerden lösemili çocuklara
Başkentte Keçiören Genç Osman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, lösemi dikkat çekmek için maske takıp okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.
Okulda eğitim gören öğrenciler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkati çeken bir etkinliğe imza attı.
Lösemi için farkındalık yaratmak isteyen lisenin öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri maske takarak okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.
Öğrencilerin bu etkinliği profesyonel bir ekip tarafından videoya çekildi.

Güncel

Kaynak: AA

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