Haberler » Güncel » Liselilerden lösemili çocuklara 'maskeli' destek - Haber

Liselilerden lösemili çocuklara "maskeli" destek

Başkentte Keçiören Genç Osman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, lösemi dikkat çekmek için maske takıp okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.

10.11.2019 18:37 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:39
Başkentte Keçiören Genç Osman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, lösemi dikkat çekmek için maske takıp okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.
Okulda eğitim gören öğrenciler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkati çeken bir etkinliğe imza attı.
Lösemi için farkındalık yaratmak isteyen lisenin öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri maske takarak okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.
Öğrencilerin bu etkinliği profesyonel bir ekip tarafından videoya çekildi.
Liselilerden lösemili çocuklara

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:50 CHP'de "delege" tartışmaları
19:48 Kamışlı'da, teröristlerin kullandığı binadaki suriye bayrakları, nusaybin'den görüntülendi
19:48 Irak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı
19:46 Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
19:46 Mısır-Rusya "Dostluk Oku-1" ortak tatbikatı sona erdi
19:37 İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler
18:04 Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
18:04 Savcının kullandığı cip ile otomobil çarpıştı: Savcının kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
17:53 Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
17:00 Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 19:52:41