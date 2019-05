Liselilerin geliştirdiği kaskla suçlular anında tespit edilebilecek

Kaynak: İHA

Liselilerin geliştirdiği kaskla suçlular anında tespit edilebilecekMUĞLA - Marmaris 'te öğrenim gören lise öğrencileri Mehmet Ali Balkanlıgil ve Yusuf Hıdır geliştirdikleri "Reflekse Dayalı Kask" ile savunma sanayine katkı sağlamayı hedefliyor. Teknoloji ile donatılmış kaskta, arananlar listesine isimleri eklenmiş teröristleri veya suçluları yüz tanıma sistemiyle tespit edilip uyarı veriyor. Uyarı alan kolluk kuvvetleri suçlulara anında müdahale edebilecek. Ayrıca kask üzerinde bulunan uzaklık sensörü ile güvenlik güçlerine karşı olan tehditler zamanında algılanabilecek. Marmaris İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde "TÜBİTAK 4006 Bilişim Fuarı" düzenlendi. Fuara damga vuran teknolojik çalışma ise güvenlik güçleri için tasarlanan "Reflekse Dayalı Kask" çalışması oldu. 12'nci sınıf Bilgisayar ve Bilişim Bölümü öğrencileri Mehmet Ali Balkanlıgil ve Yusuf Hıdır tarafından geliştirilen kaskın üzerinde iki kamera bulunuyor. Teknoloji ile donatılmış kaskta, arananlar listesine isimleri eklenmiş teröristleri veya suçluları yüz tanıma sistemiyle tespit edilip uyarı veriyor. Uyarı alan kolluk kuvvetleri suçlulara anında müdahale edebilecek. Ayrıca kask üzerinde bulunan uzaklık sensörü ile güvenlik güçlerine karşı olan tehditler zamanında algılanabilecek. Bu projeyle çeşitli yarışmalara katıldıklarını, bütçe yetersizliklerinden dolayı kaskı fazla geliştiremediklerini belirten Yusuf Kıdır, "TÜBİTAK projelerine katılırken bir kask tasarladık. Tasarladığımız kask ile TEKNO Fest'e katıldık. Kask gibi bir savaş donanımını geliştirip daha fazla özellik katmak istedik. Daha çok askerlerimize, güvenlik görevlilerimize yardımcı olsun istedik. Elimizden şuan gelen bu, daha iyisini yapabilirdik ama bütçemiz ve yeterli donanımımız bulunmadığı için elimizden şu an bu kadarlık çıktı. Hem savunma hem de taarruz durumunda kullanılabilir durumda. Mesela yurt dışına bir operasyona gidildiğinde bir terörist aranıyorsa, kasktaki kamera o teröristi gördüğü anda surat tanımlayıp bilgisini, konumunu sunuculara aktarabilir. Bu kaskla bir teröristi, bir haini hemen bulabiliyoruz. Aynı zamanda kaskı kullanan güvenlik görevlimizin başına bir iş gelirse, sağlık problemi olduysa onu bilgilendirip ona göre tasarladık" dedi. "Yalnızca askerin değil, halkın da can güvenliğini sağlamak için yapılmış bir kask" Katkılarından dolayı öğretmenlerine teşekkür eden Mehmet Ali Balkanlıgil, "Kaskımızı, daha çok askerimizin sahadaki üstünlüğünü sağlamak için yaptık. Sadece askerin değil birçok kolluk kuvvetinin kullanacağı bir kask. Yalnızca askerin değil, halkın da can güvenliğini sağlamak için yapılmış bir kask. Kask yüz tanıma sistemine sahip, bu yüzden sadece teröristleri değil, sisteme tanımlı zanlıları yoldan geçen bir polis tutuklanması gereken şahsı tanıyacak. Uzaklık sensörü sayesinde arkadan gelebilecek tehditlere karşı personeli korumuş oluyoruz. Türk askerinin ve Türk halkının can güvenliğini sağlamak için 2023 Eğitim vizyonuna uygun olarak yapılmış bir kask" diye konuştu. Okul olarak 2023 vizyonuna uygun projeler geliştirdiklerini belirten okul müdürü Murat Aslan ise, "TÜBİTAK projemizin iki gün süren sergimizi yaptık. Bizim en önemli projelerimiz savunma sanayine yönelik çalışmalarımızdır. 2023 vizyonuna uygun teknik çalışmalara önem veren bir okuluz" dedi.