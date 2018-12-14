Liselilerin Hakemli Bilim Dergisi "Bilim Armonisi"

GÜLSEM ADAM - Antalya
'da, lise öğrencilerine yönelik bilimsel ve sanatsal eserlerin bir arada yer aldığı, hakemli olma özelliği taşıyan "Bilim Armonisi" adlı dergi çıkarıldı.
Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve Kepez
Mahmut Celalettin Ötken Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 17 lise öğrencisi, biyoloji öğretmenlerinin editörlüğünde "Bilim Armonisi" adlı bilimsel bir dergi çıkardı.
Öncelikle Beydağları Sahil Milli Parkı'nın florası, faunası ve likenlerinde 1,5 yıllık saha çalışma ve bilimsel süreçleri içeren eğitim alan öğrenciler, geliştirdikleri fikirleri, edindikleri deneyimlerle birleştirerek, bilimsel makale ve sanatsal eserler ortaya koydu.
Bu çalışmalar TÜBİTAK'ın "DergiPark" bünyesinde yer alan Bilim Armonisi dergisinde farklı üniversite öğretim üyelerinden oluşan ilgili branşlardaki hakemlere gönderilerek bilimsel süreç tamamlanmış oldu.
Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim Armonisi dergisinin lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, hakemler ve akademisyenlerin nezaretinden geçerek hakemli bir dergi olarak yayın hayatına başladığını söyledi.
Dergiyi çıkarmalarındaki amaçlarının lise öğrencilerine, lisans ve lisansüstü eğitim hayatlarında bilim çalışmalarını erken yaşta kazandırmak olduğunu belirten Arslan, "Dergi, Türkiye
'de lise öğrencileri için hazırlanmış ilk hakemli dergi olma özelliği taşıyor. Avrupa
'da örnekleri çok az olmakla birlikte ülkemizde öncü bir çalışmadır. Bunun için de bir tarafta bilimsel makaleler, araştırmalar olduğu gibi bir tarafta da sanat çalışmaları dergide yer almaktadır. Lise öğrencilerinin araştırmalarının, yayın kurulundan geçerek, direkt hakemlerin onayladığı bir süreci geçerek dergide yer alması anlamında önemli." dedi.
Derginin editörlüğünü üstlenen BİLSEM Biyoloji öğretmeni Hatice
Üstüner, bilim ve sanatın ayrılmaz bir ikili olduğunu, bununla birlikte çocukların üretkenlik dönemlerinde bir ürün ortaya çıkarabilmeleri için uğraştıklarını söyledi.
Bilim Armonisi dergisini çıkarmak için 2 yıl çalışma yaptıklarını belirten Üstüner, "Projeye ilk olarak Bey Dağları'nda başladık, 9 öğretim üyesi, 17 öğretmen ve öğrenciyle işe başladık. Sahada bilim ve sanat çalışmaları yaparak Bey Dağları biyo-çeşitliliğini çıkarmaya çalıştık." dedi.
Hakemli bilim dergisi çıkarmak için büyük çaba harcadıklarını belirten Üstüner, sözlerine şöyle devam etti:
"Biyo-çeşitlilik üzerine çalışma yapmak kolay değil, uzun süre arazi ve tür teşhisleri yapıldı. Öğrencilerin yazdığı makaleler hakemlere gönderildi, onların onayından geçtikten sonra bilimsel süreçler tamamlandı. Dergide hem karikatür, resim hem de bilimin tüm dallarını içeren makaleler yer alıyor. Böylece Türkiye'de ilk kez lise öğrencilerine yönelik bilimsel hakemli dergiyi çıkarmış olduk. Bilimde bütün çocuklara eşit imkanlar sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin en ücra köşelerindeki çocuklara fırsatlar sunarak onların üretkenliklerini geliştirmek istiyoruz. Dergimiz TÜBİTAK'ın DergiPark'ı içerisinde yer alıyor. Üniversiteye adım atarken öğrencilerimizin bilimsel açıdan donanımlı olmaları temel amacımızdır."
"Dergiyi en ücra köşedeki öğrencilere ulaştıracağız"
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
Ar-Ge Bölümü Edebiyat
Öğretmeni ve derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ünzile Köse ise, öğrencilerin araştırmalar sonucunda ortaya koyduğu makaleleri hakemlere gönderdiklerini, makalelerin hakemlerin onayından geçerek bilim dergisinde yer aldığını aktardı.
Ülkenin en ücra köşesindeki öğrencilere de dergiyi ulaştırmak istediklerini belirten Köse, "Dergide bilimin soğuk yüzünü sanatın sıcak ve estetik yüzüyle birleştirmek için öğrencilerle böyle bir yola çıktık." dedi.
Köse, biyo-çeşitlilik araştırma ve makalelerinin üniversite öğretim üyelerince yapıldığını ancak Bilim Armonisi dergisinde yer alan makalelerin lise öğrencilerince kaleme alındığına dikkati çekti.
Bilim dergisinde "Başarılı Yaşlanma" başlıklı makalesi yayımlanan lise öğrencisi Murat Emre Öztürk, "Bu dergiyle birlikte topladığım bilgileri makaleye dökme fırsatı elde ettim. Makalenin bana çok büyük faydası oldu. Eğer tıp alanında bir üniversite kazanırsam şimdi elde ettiğim deneyim sayesinde ileride daha rahat makale yazabileceğime inanıyorum. Eğitim anlamında 1-0 önde başlamış olduk. Nasıl makale yazacağımızı ve hangi yöntemleri takip etmemiz gerektiğini öğrendik." diye konuştu.
Lise öğrencileri İpek Duygu Özdemir ve Aslı Yılmaz
da "Solucan yaralarında deniz kestanesi yumurtalarının yararı" konulu ilgili bilimsel çalışma yaptıklarını, çalışmalarının başarılı olması üzerine konuyu makale haline getirdiklerini aktardı.
Antalya
14 Aralık 2018 Cuma 12:10