Liselilerin Maç Kavgasında 1 Öğrenci Yaralandı, 7'si Gözaltına Alındı

Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, iki okul takımı arasında oynanan voleybol
maçının devam ettiği sırada iki takımın taraftarları arasında yaşanan kavgada 1 öğrenci yaralandı, 7 öğrenci gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan
Kapalı Spor Salonu'nda Aydın Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi
arasında oynanan Liselerarası voleybol karşılaşmasında öğrenciler arasında kavga çıktı. çok sayıda öğrencinin karıştığı kavga üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekiplerinin müdahalesi ile öğrenci grupları arasındaki kavga sona ererken, kavgada yaralanan bir öğrenci Aydın Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Polis kavgayla alakalı 7 öğrenciyi gözaltına aldı. İki okul arasındaki voleybol karşılaşması kavganın ardından seyircisiz olarak devam etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
04 Aralık 2018 Salı 14:43