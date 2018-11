Liseyi Bitirmeden İki Üniversiteden Burs Teklifi Aldı

16 Kasım 2018 Cuma 11:05



SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye 'de özellikle son 10 yılda artan popülarite ve 900 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayısı ile dikkati çeken satranç, oyuncuların eğitim hayatına ders başarısı olduğu kadar maddi açıdan da olumlu katkı yapıyor.2018 Türkiye gençler satranç şampiyonu, usta adayından üstün anlamına gelen Fide Master (FM) unvanlı 17 yaşındaki Deniz Özen , elde ettiği başarılar sayesinde, henüz lise son sınıfın ilk döneminde olmasına rağmen iki özel üniversiteden yüzde 100 burslu okuma teklifi aldı.Çocuk yaşlarda satranca yetenekli olduğu fark edilen oyuncular, ilkokuldan itibaren çeşitli özel okullardan tam burs alarak, eğitim hayatlarını ücretsiz bir şekilde sürdürme imkanı buluyor.Elde ettikleri başarılarla Büyük Usta (GM) seviyesine kadar yükselen Türk oyuncular, liseyi bitirmeden dahi özel üniversiteler tarafından tam burs teklifleri alabiliyor.FM Deniz Özen de satrançtaki başarısı sayesinde henüz liseyi bitirmemiş olmasına karşın iki ayrı özel üniversiteden burs teklifi almayı başardı."Tekliflerin sayısı daha da artacaktır"Milli sporcu Deniz Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranca ana sınıfında başladığını belirterek, yeteneğini fark eden ailesinin kendisini evlerinin yakınındaki satranç kulübüne kaydettirdiğini söyledi.Yaşadığı İzmir 'de her hafta sonu turnuvalara katıldığını, annesinin de kendisinin peşinden her yere geldiğini dile getiren Deniz, "Annem için her yere gelmek tabii ki bu zor olmaya başladı. Turnuvalarda da derece yapmaya başlayınca özel antrenör tuttular. Ondan sonra ilk defa 2012 yılında Türkiye şampiyonu oldum." diye konuştu.Deniz Özen, bu yıl 2-7 Temmuz tarihlerinde Çanakkale 'de yapılan Türkiye Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatarak, şampiyona öncesinde hedefinin birincilik olduğunu bu nedenle sonucun kendisi için sürpriz olmadığını anlattı.Türkiye şampiyonluğunun özel üniversitelerin kendisine ilgi göstermesini sağladığını anlatan Deniz Özen, "Şu ana kadar iki üniversiteden burs teklifi geldi. Eğitim öğretim yılı sonuna kadar bu tekliflerin sayısı daha artacaktır." ifadelerini kullandı.Genç sporcu, satrançta üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarının düzenlendiğini, bütün üniversitelerin de bu yarışmaya büyük önem verdiğinin altını çizerek, bu nedenle üniversitelerin başarılı satranç sporcularını okullarına kazandırmak istediğini kaydetti."5. sınıftan beri burslu okuyorum"Satranç sayesinde okul başarısının artmasının yanında maddi anlamda da kazanç elde ettiğinin altını çizen Deniz Özen, şöyle konuştu:"Yeteneğim sayesinde 5. sınıftan beri özel okullarda burslu okuyorum. Hatta servis parası da vermiyorum. O yüzden çok büyük bir gelir kaynağı. Turnuvalarda da her zaman güzel otellerde katılıyorum. Rahat bir ortam, arkadaşlarım da var. İki tane hayatım var, okul ve satranç. Satranç oynamak bana ekstra bir öz güven katıyor.""Satranç çocukların başarısına etki ediyor"Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise satranç sporunun çocukların eğitim hayatlarına katkıda bulunduğunu belirtti.Başkan Tulay, çocuklarını satrançla beraber, sabretmeyi, yenilgiden ders çıkarmayı, pes etmemeyi, uzun sınav maratonlarında zamanlarını iyi kullanıp, planlı bir şekilde ilerlemeyi öğrendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Satranç ile tanışan çocuk, hayatında daha bilinçli ve daha dikkatli hareket ediyor. Bu da çocuklarımızın başarısına etki ediyor. Binlerce çocuğumuz Türkiye'nin en iyi okullarında burslu okuyor. Artık özel okullarda başarılı satranç sporcusu olmak bir indirim sebebi. Çocuklar milli takım havuzunda ya da uluslararası başarı sahibi ise okullar önemli derecede indirim yapıyor. Bunun yanında yüzlerce sporcumuz yurt dışında satranç sayesinde burslu olarak okuyor. Çocuklarımız bizden dünyanın önemli okullarına başvuru yaparken referans istiyorlar. Verdiğimiz referansla dünyanın birçok okuluna burslu olarak çocuklarımızın kabul edildiğine tanıklık ediyoruz."