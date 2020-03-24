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Lisinia'da 14 milyon lavanta ve ada çayı fidesi üretildi

BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje alanında 14 milyon lavanta ve adaçayı fidesi üretildi.

24.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:19
Lisinia'da 14 milyon lavanta ve ada çayı fidesi üretildi

BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje alanında 14 milyon lavanta ve adaçayı fidesi üretildi. Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, "En azından yurt dışından gelecek fide miktarını bir nebze azaltabilmek ve üretim alanlarımızı bir miktar genişletebilmek, daha uygun fiyata lavanta ve adaçayı fidelerini ülkemize sunabilmek maksadıyla 10 tür üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Karakent köyü yakınlarında kurulu Lisinia Doğa Proje alanında lavanta ve adaçayı fideleri üretimi yapılıyor. Başta Göller Yöresi olmak üzere Türkiye 'de az su tüketen ürünlerin yetiştirilmesi ve üretilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Lisinia'da lavanta ve adaçayı fidelerinin de üretimi yapılıyor. Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, Türkiye'de son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ciddi ilerlemeler olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 yıldan beri tıbbi ve aromatik bitkilere, su istemeden yetiştiği için ciddi anlamda önem verdiklerini vurgulayan Öztürk Sarıca, birçok tıbbi aromatik bitki fidesinin yurt dışından geldiğini anlattı.

'BU YIL 14 MİLYON FİDE ÜRETTİK'

Öztürk Sarıca, son yıllarda pek çok aromatik bitkinin fidelerinin yurt dışından geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin parası ciddi anlamda yurt dışına gitmekte. Özellikle Bulgaristan'dan geçen yıl 11 milyon fide girişi var ülkemize. Ekonomik olarak ciddi anlamda zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde. Oysa ki bu ağaçların büyük bir kısmı Lisinia olarak bizim elimizde var. Buna bir çare olabilmek için bu yıl 14 milyon fide ürettik. En azından yurt dışından gelecek fide miktarını bir nebze azaltabilmek ve üretim alanlarımızı bir miktar genişletebilmek, daha uygun fiyata lavanta ve adaçayı fidelerini ülkemize sunabilmek maksadıyla 10 tür üzerinde çalışıyoruz. Lavanta Angustifolia'nın beş ayrı türü var. Yubileina, Sevtopolis, Hemus, Lavandula Dentata dediğimiz Fransız ve İngiliz lavantasının üretimlerini yapıyoruz. Bunun yanında yerli türümüz karabaş otunun da ciddi anlamda üretimleri başladı. Adaçayı türlerinden de Salvia officinalis, Salvia officinalisin melezleri, özellikle Salvia fruticosa, özellikle Anadolu adaçayını burada kültüre alıp, ciddi anlamda üretimlerine başladık. Önümüzdeki yıllarda özellikle Mercan Köşk'ün tüm dünyada kullanımı için ki Türkiye'de zaten üretiliyor, doğal olarak yetişiyor bunu da kültüre alıp çoğaltılmasını sağladık."

'EKONOMİMİZE CİDDİ ANLAMDA KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Aromatik bitkilerin su tüketmediği için çok önemli olduğunu anlatan Öztürk Sarıca, "Her geçen gün içme sularımız azalıyor. Diğer taraftan tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olan doğal bitki, doğal bitkilerin uçucu yağları, aromatik bitkilerin uçucu yağları ve yıllık ihracatımıza kekik ve diğer bunun yanında artık önümüzdeki yıllarda lavanta ve diğer aromatik bitkilerin de ekonomimize ciddi anlamda katkısı olacağını düşünüyorum. Bu fidelerini Türkiye geneli tedariklerini yapıyoruz" diye konuştu.

'GÖLLER YÖRESİNDE HER GEÇEN GÜN SULARIN AZALDIĞI BİLİNMEKTE'

Lisinia olarak pek çok aromatik bitki, özellikle lavanta ve adaçayı konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sarıca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuyla ilgili olarak Burdur Valiliğimizin ve Bakanlıklarımızın çok ciddi çalışmaları var. Göller yöresinde her geçen gün suların azaldığı bilinmekte. Dolayısıyla buradaki üretim potansiyelinin büyükbaş hayvancılıktan bir miktar küçükbaş hayvancılığa ve tıbbi aromatik bitkilere doğru genişletilmesi bölge ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bunun yanında suların az tüketilmesiyle birlikte göllerin yok olması, içme sularının yok olmasının da bir anlamda önüne geçilecektir"

'ANADOLU ADAÇAYI TÜM DÜNYADA RAKİPSİZ'

Fide üretimini 10 bin dekar alanda yaptıklarını aktaran Öztürk Sarıca, "14 milyon fide ortalama 10 bin dekar alan için gerekli fide sayısı. Fidelerin yüzde 80'i lavanta. Bu haliyle düşündüğümüzde 7- 8 bin dönüm araziye yetecek oranda elimizde lavanta fidesi var. Biz özellikle lavantanın üretimini önemsiyoruz çünkü Türkiye toprakları bunun üretimine çok uygun ve son yıllarda da adaçayı üzerine çok ciddi çalışmalarımız var. Şu anda tüm dünyada adaçayında ABD ve Rusya lider durumda. Oysa ki Anadolu adaçayı tüm dünyada rakipsiz adaçayı türlerinden. Özellikle bu türün yetiştirilmesinin yaygınlaştırılması ciddi anlamda ekonomik getiri sağlayacaktır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Burdur, Güncel

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