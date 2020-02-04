Listenin 1'incisi







NETFLİX'İN Türk Orijinal Belgesel dizisi Rise Of Empires: Ottoman'da Fatih Sultan Mehmed rolünü canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, IMDb Starmetre sonuçlarında dünya starları arasında yer alırken, Türk oyuncular arasında 1'inci sıraya yerleşti.





24 Ocak'ta yayına giren Rise of Empires: Ottoman'daki performansıyla beğeni toplayan Cem Yiğit Üzümoğlu, 11 milyonu aşkın kişi arasında 114'üncü, Türk oyuncular arasında ise 1'inci sıraya yerleşti. Tüm zamanlarda En İyi Türk Oyuncular kategorisinde ise 4'üncü oldu.









