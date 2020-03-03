Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgi

ADANA'da bir besici tarafından üretilen eşek sütü, litre fiyatı 150 TL olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.

Seyhan ilçesindeki bir küçükbaş hayvan ve eşek çiftliğinde üretilen eşek sütü, özellikle kanser hastaları tarafından yoğun ilgi görüyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, eşek sütünün anne sütüne en yakın süt olması nedeniyle tercih edildiğini belirterek, alerjiye neden olma ihtimalinin de çok az olduğunu kaydetti. Eşek sütünün akciğer hastalıklarına ve kansere iyi geldiği yönünde araştırmalar olduğuna değinen Köse, eşekler az süt verdiği için bu sütün değerli olduğunu belirtti.

'POPÜLARİTESİ ARTACAK'

Eşek çiftliklerinin Türkiye'de çok yaygın olmadığını aktaran Köse, şunları söyledi:

"Biz veteriner hekimlere düşen, yetiştiricilere düşen, diğer hayvanlarda süt miktarını artırdığımız gibi seleksiyona giderek yüksek süt verimine doğru ulaşmaya çalışmalıyız. Sanıyorum gelecekte biraz daha popülaritesi artacak bu durumun. İnsanlar öğrendikçe daha fazla kullanmaya başlayacaklar. Eşeklerin gebelik süreleri çok uzun, erkeklerin değerlendirilmesi mümkün değil. Sütü de az olduğu için doğal olarak pahalı oluyor. Ama sağlık için kullanıldığı için önemli."

KENTTE TEK ÇİFTLİK ONA AİT

Kentin tek eşek çiftliğinin sahibi Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, yaklaşık 4 yıldır ticari olarak eşek sütü ürettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda 60 civarında eşeğimiz var. Bunların 10 tanesi sağılıyor. Yaklaşık 200-300 gram civarında süt veriyorlar. Gelen hastalardan aldığımız bilgilere göre astım ve bronşiti neredeyse tamamen iyi ediyor. Aynı zamanda kanser hastaları da kullanıyor. Fakat ülkemizde ve dünyada henüz kanser türlerinden hangisine iyi geldiği bilimsel bir çalışmayla ispatlanmış değil. Fakat özellikle kemoterapi alan hastalar tahlil sonuçlarını gösterdiler. Süt içildiği süre olumlu sonuçlar görüyoruz. Hastanın direncini artırıyor. Tüm kanser hücreleriyle savaştığına dair bazı söylemler var ve bunu da birçok hastamızda gördük. Tabi umut tacirliği yapmak istemiyoruz, umut satmak istemiyoruz. Biz süt satıyoruz, hasta insanlar normal tedavi sürelerinin yanında bunu da bir yardımcı etken olarak alıp kullanıyorlar. Bu hayvanların yetiştirilmesi ve süt üretimi çok zor. Gebelikleri 12 ay sürüyor, altı aylık bir laktasyon süresi var. 6 ay civarında sağım yapılıyor, daha sonra yaklaşık olarak bir yıla yakın bir zaman tekrar yavrulaması bekleniyor. Bu süre zarfında tekrar yiyor bu hayvanlar. O yüzden maliyeti çok yüksek. Şu anda litre fiyatı 150 lira. Normal şartlarda zaten bu rakamdan aşağı vermek mümkün değil."

3 AYDIR EŞEK SÜTÜ TÜKETİYORLAR

Kanser hastası akrabası için çiftlikten süt alan Ayşe Avcı ise akrabasının 3 aydır eşek sütü tükettiğini belirterek, "Ameliyat oldu ama doktorlar 'yapacağımız hiçbir şey yok' dediler. Gününü saydı doktorlar. Ankara'da ameliyat oldu. Açtılar, kapattılar ondan sonra orada işte dediler eşek sütü kullansın. O günden bugüne çok şükür daha iyi. Yüzde 50 gerileme var. Burada, Adana'da tedavi görüyor şimdi. Hem doktor hem de daha çok biz günde bir bardak bu sütü veriyoruz. Her gün, günlük. Haftada bir de buraya geliyoruz" dedi.