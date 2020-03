Litresi 7 bin lira olan ’propolis’ yok satıyor

Litresi 7 bin lira olan 'propolis' yok satıyorBAL arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki propolis, bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırıldıktan sonra litresi 7 bin liraya satılıyor. Virüslere karşı koruyan ürüne artan ilgi nedeniyle arıcılar erken açtıkları kovanlardan propolis toplamaya başladı. Uzmanlar ise koronavirüs nedeniyle talebin arttığı propolise karşı sahtecilik uyarılarında bulunuyor. Türkiye 'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler, doğal ve organik ürünlere yöneldi. Bu ürünler arasında arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından topladığı güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen propolis isimli macun kıvamındaki ürün, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırılan ve litresi 7 bin liraya alıcı bulan propolis bağışıklık sistemini güçlendirdiği insanları virüslere karşı koruyor. Türkiye'de az miktarda üretilen gerçek propolis ise yok satıyor. Arıcılar, yoğun talep nedeniyle erkenden açtıkları kovanlardan propolis toplamaya çalışıyor. Uzmanlar son günlerde koronavirüs nedeniyle talebin arttığı propolis ürünlerine karşı sahtecilik uyarılarında bulunuyor. Propolis üretimi yapan kimya mühendisi Akın Sinan Kamiloğlu, arının ürettiği 15'e yakın üründen biri olan propolisin kovanın dezenfektanı olduğunu söyledi. Kamiloğlu, "Arılar, ağaçların dallarından, tomurcuklarından, yapraklarından reçinemsi maddeyi alarak bunu kovana taşıyor, kendi enzimleriyle bunu karıştırarak propolis yapıp kovanda kendi güvenliği için kullanıyor. Propolisin, kovanlardan hijyenik bir ortamda alınması gerekiyor. Kazıma yöntemiyle ve kurulan özel tuzaklarla propolisi topluyoruz. Ham propolisi elde ettikten sonra buzlukta 2-3 gün bekleterek kırılgan bir yapıya dönüşmesine sağlıyoruz. Öğütüp toz haline getirdikten sonra, dünya standartlarının kabul ettiği ölçüde, yani 30 gram propolise iki katı kadar etil alkol veya zeytinyağı katarak çözdürüyoruz. 10-15 gün boyunca bu karışımı sürekli çalkalıyoruz, sonra özel filtre kağıtlarından süzerek propolisi elde ediyoruz? dedi.'BİR KOVANDAN 200 GRAM PROPOLİS ÇIKIYOR'Propolisin insan kilosuna göre 10 kiloya bir damla şeklinde uygulandığını anlatan Kamiloğlu, "Kullanırken suyun içerisine koymamak lazım. Suda hemen ayrışmaya başlıyor, bu suyu içtiğiniz zaman herhangi bir fayda sağlaması mümkün değil. Arıcılar olarak önerimiz balın üzerine koymaları ya da bir ekmek dilimi üzerine damlatılarak tüketilmesidir. Vatandaşlara tavsiyemiz bildikleri güvendikleri yerlerden propolis alsınlar. Sahte ürünlerle karşılaşabileceği gibi yüzde 30 standarda sahip olması gerekirken ürünlerin yüzdelik değerinin ne olduğu bile bilinmiyor. Yüzdeliği 10-20'lik yapanlar var, bunun insan sağlığına faydası ne kadardır tartışılır. Propolis fiyatında piyasada inanılmaz dalgalanmalar var. Normalde fiyatı 20 mililitresi 60-70 lira arasında olmalı. Daha ucuzsa içindeki propolis oranı daha düşük demektir. Bir kovandan yılda, kazıma tekniğiyle, kurulan özel tuzaklarla 200 gram civarında propolis alabiliyoruz. İşlemlerden geçtikten sonra propolis litresi 6- 7 bin liradan alıcı buluyor? ifadelerini kullandı.'PROPOLİS BİZİ KORUYOR'Bal üreticisi Mustafa Memoğlu, propolisin antibiyotik olduğunun uzmanlar tarafından ifade edildiğini belirterek, "Arı, kovanını soğuklardan korunmak, içeriye başka haşerelerin girmesinin önüne geçmek için kovanında gördüğü boşlukları propolisle kaplıyor. Arının kovanı korumak için yaptığı bu propolisi şimdi biz kullanarak vücudumuzu koruyoruz. Aslında propolisi toplayabilmek için havalar soğuk olduğundan mevsim biraz erken. Biz gelen taleplerden dolayı mecbur kalarak kovanlarımızı açıyoruz ve propolis topluyoruz. Dünyanın karşı karşıya kaldığı bir virüs var ve bu virüs ile mücadeleye propolisin antibiyotik özelliği ile katkı vermek için propolisleri talep edenlere ulaştırıyoruz. Propolisler işlendikten sonra yenebilir hale geliyor ve tüketiciyle buluşuyor. Bizim tavsiyemiz propolisleri güvendikleri yerlerden almaları, çünkü her işin bir sahteciliği olduğu için propoliste de bu durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi.'PROPOLİS BULAMIYORUZ'Artan taleple beraber ellerinde propolis kalmadığını söyleyen şarküteri sahibi Güven Serkan Sarı "Son dönemlerde propolise yoğun bir ilgi var. Bunda dünyayı etkisi altına alan virüsün etkisi çok fazla. İnsanların bağışıklık sistemi güçlendirmek için propolis kullanmaya başladı. Propolis çok fazla üretilebilen bir madde değil, talep çok fazla. Bu talebin hepsini karşılamak mümkün değil şu an elimizde de kalmadı bizim zaten? diye konuştu.Propolis alan Gonca Kanal ise " Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için her türlü doğal ürünleri kullanmayı arttırdık. Propolis de ilk başta tercih ettiğimiz ürünlerden biri. Güvendiğim yerlerden almayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

