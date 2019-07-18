18.07.2019 10:54
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Little Joe Filmi

Little Joe Filmi

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Bekar bir anne olan Alice, yeni türler geliştirmekle uğraşan bir şirkette çalışan kıdemli bir bitki yetiştiricisidir. Genç kadın, uzun zamandır bir bitki üzerinde çalışmaktadır. Alice’in ürettiği kırmızı bitki, sadece güzelliği ile değil aynı zamanda tedavi edici değeri ile de dikkat çekmektedir. Bitki, ideal sıcaklıkta tutulur, düzgün beslenir ve onunla düzenli olarak konuşulursa sahibini mutlu etmektedir. Genç kadın, her ne kadar şirket politikasına uymasa da, bitkiyi oğlu Joe'ya ev hediyesi olarak almaya karar verir. Bitkiye 'Little Joe' adını veren anne oğul, bitkilerin büyüdükçe verdikleri isim kadar zararsız olmadığına dair şüphe duymaya başlar. Bitkileri gözlem altında tutan Alice, bitkilerin tohumlarını saçıldıkça, insanlar üzerinde farklı etkiler yarattığını düşünür. Yaşananların gerçek mi yoksa birer hayal ürünü mü olduğunu ayırt edemeyen Alice, kendisini tuhaf bir oyunun içerisinde bulur.


Yönetmen: Jessica Hausner
Senaryo: Jessica Hausner, Géraldine Bajard
Oyuncular: Jessie Mae Alonzo, Emily Beecham, Leanne Best , Phénix Brossard, Jason Cloud, Kit Connor, Lindsay Duncan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Little Joe
Yapımcı Firma: Coop99 Filmproduktion
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Avusturya, Almanya, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 13.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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