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Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu

Litvanya Basketbol Federasyonu, Litvanya Basketbol Ligi'nde sezonun geri kalanın yapılmayacağını ve şu an lider olan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olarak ilan edildiğini açıkladı.

13.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:12
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu

Litvanya Basketbol Ligi (LKL) yönetimi, aldığı kararla koronavirüs nedeniyle bu sezonun sona erdirildiğini ve güncel sıralamada ilk sırada yer alan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olduğunu açıkladı.

"EN GÜVENLİ KARARI VERDİK"

LKL'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında bir salgın ilan etti. Bu nedenle LKL yönetimi, 2019/2020 LKL sezonunu sona erdirmeye ve güncel sıralamada ilk sırada bulunan Zalgiris Kaunas'ın şampiyon olmasına karar verdi. Bu konuda, taraftarlardan, spor camiasından ve sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Bu kararın uzun vadede hem kulüpler hem de lig üzerinde büyük finansal etkileri olacaktır ama hayat ve sağlık, çok daha önemli geliyor. LKL yönetimi, oyuncular, çalışanlar ve toplum için en güvenli kararı vermiştir."

Zalgiris 24 haftası geride kalan ligde aldığı 22 galibiyet ile ilk sırada yer alırken, Rytas Vilnius 17 galibiyet ile 2'nci sırada bulunuyordu.

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Kaynak: DHA

Etiketler : basketbol, Litvanya, Spor

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