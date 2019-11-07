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Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!

Braga-Beşiktaş maçını yöneten Litvanyalı Gediminas Mazeika, maçın 44. dakikasında Jeremain Lens'e kırmızı kart gösterdi. Maçı anlatan spiker Yalçın Çetin, "Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu birkaç açıdan izledik ama kırmızı kartlık bir hareket görünmüyor." dedi.

07.11.2019 23:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:34

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Braga ile karşılaştı. Estadio AXA Stadı'nda oynanan mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Gediminas Mazeika yönetti.

TARAFTARLARI ÇILGINA ÇEVİRDİ

Litvanyalı hakem maçın 44. dakikasında rakibine faul yapan Jeremain Lens'e kırmızı kart gösterdi. Futbol kurallarına göre sarı kart verilmesi gereken pozisyonda Lens'e direkt olarak kırmızı kart gösteren Mazeika, Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı. Taraftarlar sosyal medyadan skandal karara tepki gösterdi.

Gediminas Mazeika

YALÇIN ÇETİN DE KARARI ELEŞTİRDİ

Maçı beIN Sports'ta anlatan spiker Yalçın Çetin de "Lens'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu birkaç açıdan izledik ama kırmızı kartlık bir hareket görünmüyor." sözleriyle hakemi eleştirdi.

Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!

Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (1)
MEMLEKETİM: Hakem dorusunu yapmis kirmizi kart göstermekle. Besiktas zaten 10 kisi oynuyordu.
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