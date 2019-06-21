21.06.2019 09:01
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Liv Hospital Ulus ve Kadınlar Platformu' ndan Anlamlı İşbirlik

Liv Hospital Ulus ve Kadınlar Platformu

Yaptığı özel projelerle adından sıkça söz ettiren Liv Hospital Ulus, yine harika bir projeyle gündemde. Kadınlar Platformunun' da desteklediği projede hayvan sevgisi ana tema olarak alındı.

"Hayvan Sevgisi Kalbe İyi Gelir"

"Havyan Sevgisi Kalbe İyi Gelir" sloganıyla yola çıkarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Liv Hospital Ulus, proje kapsamında yardıma muhtaç kedi ya da köpeklerin yaşam koşullarını düzeltmek ve beslenmesine katkıda bulunarak toplumsal farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Proje kapsamında 5 kilo kuru mama bağışı yapan herkese Liv Hospital "Ücretsiz Kalp Sağlığı Kontrolü" yapacak. Proje kapsamında Liv Hospital Ulus'ta gerçekleşen etkinliğe Meri İstiroti ev sahipliğinde Monik İpekel, Reyhan İpekel, Serap Sarı, Işıl Reçber, Uğurken Erez, Yudum gibi cemiyet ve sanat dünyasından pek çok isimin yanı sıra Liv Hospital hekimleri de katıldı.

İlk Kalp Sağlığı Kontrolü Hakkı Uğurkan Erez' e

Uğurkan Erez 10 kg' lık mama bağışında bulunarak ilk kalp sağlığı kontrolü hakkını kazanan isim oldu ve " Mamamı aldım, kalp kontrolüne gidiyorum. Herkese tavsiye ederim." diyerek esprili bir açıklama yaptı.

Kaynak: Bültenler
Ulus, Liv Hospital, Güncel

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