Haberler » Spor » İngiliz devi Liverpool, 24 saat içinde 2 maça çıkacak!

İngiliz devi Liverpool, 24 saat içinde 2 maça çıkacak!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 17 Aralık'ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık'ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde mücadele edecek.

05.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:16

Liverpool'un İngiltere Lig Kupası'nda Aston Villa'ya konuk olacağı karşılaşmanın tarihinin, talebe rağmen değişmemesi, yeşil sahalarda pek görülmemiş bir sonuç doğurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi Liverpool, 17 Aralık'ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık'ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde sahaya çıkacak.

KLOPP İKİ FARKLI TAKIM SAHAYA SÜRECEK

İngiliz kulübü, Birmingham şehrinde Aston Villa ile karşılaştıktan 24 saat sonra Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek organizasyondaki ilk maçını oynayacak. Liverpool Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jürgen Klopp, müsabakalarda iki farklı takım sahaya sürecek.

İngiliz devi Liverpool, 24 saat içinde 2 maça çıkacak!

İngiltere, Liverpool, Aralık, Spor

Kaynak: AA


YORUMLAR (2)
SARI KIRMIZI:disiplin in faydaları bizde olsa 1 ay önce den ağlamaya başlarlar
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ERCAN:Sporcu sağlığı açısından çok riskli bir durum, İngiltere futbol federasyonu nasıl böyle bir karar almış , Bizim ülkemizde böyle bir karar alınsa yer yerinden oynar Erman hoca başta olmak üzere , Ahmet hoca ve devamı ne cümleler sarf ederlerdi hayal bile etmesi çok fenaa :D
Yayından Kaldır
13 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
11:34 UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev
11:27 Kalecilerimize sonuna kadar güveniyorum
11:32 Futbol: Nike Dostluk Turnuvası
11:30 Göztepe'nin Sepil gururu
11:25 Galatasaray Ekim'de en konuşulan takım oldu
10:42 Beşiktaş'ta 6 futbolcu Braga maçı kadrosuna alınmadı
10:06 Erling Haaland 4 maçta 7 gol atıp Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
09:49 Talisca'yı Çin vatandaşı yapmak için harekete geçildi
09:40 Fabri Beşiktaş'a geri dönmek istiyor
00:53 Chelsea, Ajax ile 4-4 berabere kaldı!
6.11.2019 11:34:50