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Liverpool 6 maç kazanırsa, Premier Lig'de Mart ayında şampiyon olabilir

Liverpool 30 yıllık şampiyonluk hasretinin acısını haşin bir şekilde çıkaracak gibi görünüyor. 25 maçta 24 galibiyet 1 beraberlikle en yakın rakibine 22 puan fark atan Klopp ile öğrencileri, Mart ayında şampiyonluk ilan ederek Premier Lig'de çığır açabilir.

04.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:21

sahasında oynadığı Southampton maçını 4-0 kazandı ve ligde üst üste 16. galibiyetine ulaştı. Jürgen Klopp'un ekibi, Manchester City'nin deplasmanda Tottenham'a kaybetmesi ile puan farkını 22 yaptı. Bu puan farkı yanı zamanda İngiltere Ligi tarihinde lider ile takipçisinin arasında en büyük farkı oldu.

6 GALİBİYET YETECEK

Liverpool için artık geri sayım başladı. Şampiyonluk sadece 6 galibiyete bir başka deyişle 18 puana ihtiyacı olan Liverpool kalan 13 maçta bunu başarırsa diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın şampiyonluğa yetecek. Liverpool eğer üst üste 6 maçını kazanırsa 21 Mart 2020 tarihinde sahasında oynayacağı Crystal Palace maçı ile mutlu sona ulaşacak. Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace maçı Liverpool adına tarihi bir karşılaşma olabilir. Manchester City'in önündeki altı maçta Manchester United ve Chelsea maçlarının olması nedeniyle Liverpool'a 5 maçlık bir seri bile yetebilecek.

PREMIER LİG REKORUNU KIRACAK

Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım rekorunu da Liverpool kazanabilir. Daha önce Manchester United, efsanevi teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.

Liverpool'un Premier Lig'deki 7 maçı

15.02.2020 Norwich City-Liverpool

24.02.2020 Liverpool-West Ham

29.02.2020 Watford-Liverpool

7.03.2020 Liverpool-Bournemouth

14.03.2020 Everton-Liverpool

21.03.2020 Liverpool-Crystal Palace

4.04.2020 Manchester City-Liverpool

Liverpool 6 maç kazanırsa, Premier Lig'de Mart ayında şampiyon olabilir

Manchester City, Liverpool, Spor


HABER YORUMLARI (8)
HEE:diğerleri puan kaybederse o kadar bile sürmez 3 veya 4 haftaya biter
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IHTIYAR:Olsun bizim de UEFA Kupamiz var loo
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GENÇ:YALAN SÖYLEME SENİN ÇALINTI KUPAN VAR TS DEN ÇALDINIZ
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7 3
ADINIZI YAZIN:SAMPİYON LİVERPOOLLLLLLL
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GS4:4 NİSANDA ŞAMPİYON OLUP SAHASINDA KUPA KALDIRDIĞIM ÇOCUKLARI DİYEBİLİR CİTYE
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5 2
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GSLİADAM:8-08-08-0
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JÜL SEZAR:zaten bı fenerbahcem bi lıverpool erken sampıyon olur. ama bunlar abarmıslar bıraz
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ZİYAA:En sonunda Klopp''la, şeytanın bacağını kıracak, Liverpool!
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