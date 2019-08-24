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Liverpool, Arsenal'i Salah ile yendi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Arsenal'i 3-1 yendi.

24.08.2019 21:38 Liverpool, Arsenal'i Salah ile yendi
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Arsenal'i 3-1 yendi.

Ligin üçüncü haftasında oynanan şampiyonluk adaylarının mücadelesinde Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.
Oyunu kontrolü altında tutan Liverpool, 41. dakikada Joel Matip'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 49. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Arsenal'in tek golünü, 85. dakikada Lucas Torreira kaydetti.
Arsenal'de Mesut Özil, takımın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Lige 3'te 3 yaparak başlayan ve puanını 9'a çıkaran Liverpool, 3. haftayı da lider tamamlamayı garantiledi. Arsenal ise maç fazlası ve 6 puanla 2. sırada yer aldı.

Joel Matip, Liverpool, Arsenal, Spor

Kaynak: AA

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