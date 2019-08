Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz kanallar-İzle)

İngiltere'de haftanın maçında Liverpool ile Arsenal bu akşam karşı karşıya geliyor. Premier Ligi 3. haftasında zirve mücadelesinde Liverpool'un konuğu Arsenal. Futbolseverlerin merak edip araştırdığı Liverpol - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı haberimizde.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Ligİ 3. haftasında Liverpool, Arsenal'i ağırlıyor. Anfield Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.30'da başlayacak. Maç S Sport + kanalından izlenebilecek. Maçın internet yayını ise Digitürk Play uygulaması ile olacak. Bu önemli maçı yayınlayan diğer kanallar ise şöyle;

İdman TV, SíminnSport,Star Sports Select 1, Hotstar VIP, Star Sports Select HD1, TVRI, Mola TV, Arsenal Player, TalkSport Radio World, LFCTV GO, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Flow Sports App, Flow Sports PL, Star Sports Select HD1, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, DAZN, Canal+ Sport 2, SuperSport Maximo, SuperSport 3, CCTV 5+ VIP, QQ Sports Live, Cytavision Sports 2, Cytavision on the Go, Canal+ France, RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Cosmote Sport 1 HD, Now E, 620 Now Premier League TV, 621 Now Premier League 1, Now Player, TSN2 Malta, GO TV Anywhere, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14, DIGI GO, Premier Sport, Star Sports Select HD1, NBCSports.com, NBC, UNIVERSO NOW, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO

LİVERPOOL - ARSENAL REKABETİ

Liverpool ile Arsenal tarihlerinde 193. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 192 maçtan 71 tanesini Liverpool kazanırken Arsenal'in 68 galibiyeti bulunuyor. 53 maç ise beraber bitti.

Liverpool'un sahasında oynanan 96 maçta ev sahibi takımı üstünlüğü göze çarpıyor. Liverpool'un 51 galibiyeti varken Arsenal 26 maçta üstün gelmiş. 19 maç berabere bitmiş. İki takım arasındaki son beş maçın sonuçları ise şöyle;

Aralarındaki son 5 maç

29/12/18 Liverpool 5-1 Arsenal

03/11/18 Arsenal 1-1 Liverpool

22/12/17 Arsenal 3-3 Liverpool

27/08/17 Liverpool 4-0 Arsenal

04/03/17 Liverpool 3-1 Arsenal