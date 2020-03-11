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Liverpool-Atletico Madrid Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Anfield Road'da Atletico Madrid'i konuk edecek olan Liverpool, ilk maçta aldığı 1-0’lik mağlubiyeti taraftarinin önünde lehine çevirmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi’nde son iki senedir finale yükselen Liverpool’da çeyrek finale çıkma mücadelesi öncesi dikkat çeken istatistik ve bilgiler karşınızda..

11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Anfield Road'da Atletico Madrid'i konuk edecek olan Liverpool , ilk maçta aldığı 1-0'lik mağlubiyeti taraftarinin önünde lehine çevirmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde son iki senedir finale yükselen Liverpool'da çeyrek finale çıkma mücadelesi öncesi dikkat çeken istatistik ve bilgiler karşınızda.. Liverpool-Atletico Madrid Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Kaynak: Dugout

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Liverpool, Spor

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