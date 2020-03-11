Liverpool-Atletico Madrid Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler
2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Anfield Road'da Atletico Madrid'i konuk edecek olan Liverpool, ilk maçta aldığı 1-0’lik mağlubiyeti taraftarinin önünde lehine çevirmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi’nde son iki senedir finale yükselen Liverpool’da çeyrek finale çıkma mücadelesi öncesi dikkat çeken istatistik ve bilgiler karşınızda..
11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Anfield Road'da Atletico Madrid'i konuk edecek olan Liverpool , ilk maçta aldığı 1-0'lik mağlubiyeti taraftarinin önünde lehine çevirmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde son iki senedir finale yükselen Liverpool'da çeyrek finale çıkma mücadelesi öncesi dikkat çeken istatistik ve bilgiler karşınızda..
Kaynak: Dugout
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Liverpool, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Spor
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Spor
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Spor
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı