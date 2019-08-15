Haberler» Spor» Haber

Süper Kupa maçında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz: Çok heyecanlandım

Liverpool-Chelsea maçının 14. dakikasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde, "Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok." dediği öğrenildi.

15.08.2019 14:08
Süper Kupa maçında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz: Çok heyecanlandım

Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa maçı gerçekleşmişti. Maçın 14. dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı. Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.

"GOL SEVİNCİ HAREKETİ YAPTIM"

Şahıslar burada ifadeleri alınarak sorgulandı. YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın emniyete verdiği ifadede, "Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Sonra kuzey tribüne doğru koşarken özel güvenlik görevlileri yakaladı. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok" dediği öğrenildi.


Liverpool, Chelsea, Magazin, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (3)
GS TARAFTARI: REKLAM KOKAN HAREKETLER BUNLAR MAYK. BIRAK HEYECANI MEYECANI BU İŞİN ÖZETİ ŞU ; EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AD SOYAD: Böyle insanları takip edenlere acıyorum.
Yayından Kaldır
14 1
Cevap yaz
ASLI: YA SEN?????? TAKILMIŞIN BİN YILLIK ARAP YALANIN PEŞİNE GÖZ İLE GÖRÜLMEZ EL İLE TUTULMAZ BİŞEYE TAPMIŞ HAYATINI BOŞA HARCIYORSUN BENDE SANA ACIYORUM.
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Spor Haberleri
14:50   Feghouli Denizli'de yok
14:50   Akhisarspor fren yaptı
14:48   Cengiz Ünder'in sözleşmesi 4 yıl uzatıldı
14:47   Galatasaray'da Feghouli, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı
14:44   Belediye Kütahyaspor'da Enes Nalbantoğlu yuvaya geri döndü
14:43   Köyler arası futbol turnuvasının şampiyonu Merkez Şirinköyspor oldu
14:41   Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı