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Liverpool-Chelsea maçı başladı! Canlı anlatım

Vodafone Park'ta oynanan 2019 Süper Kupa maçında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan dev mücadele 0-0 devam ediyor.

14.08.2019 20:46
Liverpool-Chelsea maçı başladı! Canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, Avrupa'nın en büyüğü olmak için Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor. Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yönettiği mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

16' Liverpool gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salah, topu ağlara gönderemedi.

11' Pedro'nun yaklaşık 25 metreden sol ayakla çektiği şut auta gitti.

9' Fabinho'nun ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Kepa kurtardı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

LİVERPOOL: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Giroud, Pulisic

Liverpool-Chelsea maçı başladı! Canlı anlatım

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