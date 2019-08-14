Liverpool-Chelsea maçının İstanbul'a katkısı 100 milyon euro olacak

Dünya spor kamuoyunun gözü Vodafone Park'a çevrilecek. İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea'nin, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geleceği dev maçı izlemek için başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden 50 bin taraftar İstanbul'a gelecek. Birçok ülkede canlı yayınlanacak maç İstanbul'un tanıtımına ciddi katkı sağlayacak. Maç için taraftarların yanı sıra çok sayıda basın mensubu, VIP konuklar, UEFA çalışanları ve misafirleri, sponsor firma yetkilileri ve televizyon ekibi İstanbul'da olacak.

GECELİĞİ 700 EURO

Ağustosta ortalama 5 yıldızlı otel fiyatları 600-700 euroları bulurken, her gelen taraftarın 2 bin euro para harcaması bekleniyor. Böylece maç süresince ekonomiye 100 milyon euro katkı sağlanacağı öngörülüyor.

2020'DE REKOR GELİR BEKLENİYOR

Turizmde parlak bir dönem yaşayan ve yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Türkiye'de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "İngiliz pazarında 2020 yılı satışları başladı, fiyatların ilan edilmesiyle Avrupa pazarında da satışlar başlayacak. Çift haneli büyümeyle devam edersek gelecek yıl 55-60 milyon bandında yabancı ziyaretçi ve yaklaşık 40 milyar dolara yaklaşan bir turizm geliri hedefliyoruz" dedi.

(Akşam)