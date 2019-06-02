"Liverpool çok iyi bir savunma maçı çıkardı"



Mauricio Pochettino'nun Harry Kane tercihini nasıl değerlendirebiliriz? Totthenham'ın hücumdaki etkisizliğinin bir nedeni miydi?





Nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık iki ay boyunca futbol oynamamış, ondan önce de yine kısa dönemli bir aylık sakatlık geçirmiş bir oyuncunun onsuz daha farklı bir oyuna evrildiği noktada ilk 11 başlamasını beklememiştik. Özellikle oyuncunun kütlesi arttıkça verilen aralardan sonra yapılan dönüşlerde kendisini toparlaması da daha uzun sürüyor ve Kane de böyle bir oyuncu. Maç ritmini bulması için daha fazla zamana ihtiyacı var. Dün maçta Spurs adına zayıf halkalardan biriydi. Onunla birlikte yine iki ay futbol oynamayan Harry Winks'in de bu maça ilk 11'de çıkmasının Tottenham'ı etkilediğini söyleyebiliriz.





Erken gelen gol sonrası Tottenham'ın reaksiyon verememesi neye bağlanabilir? Liverpool mu çok iyi bir plan uyguladı yoksa Tottenham, L'pool'dan bağımsız olarak üretmekten uzak mıydı?





İlk dakikada gelen penaltı ve golle ana planın tamamen çöpe gitmesi etkenlerden biri olabilir. İki hafta boyunca bu maça hazırlanıyorsunuz, bir ana plan yapıyorsunuz ve sahaya adımınızı atar atmaz bir oyuncunun yaptığı dikkatsizlikle ana hazırlığınız tamamen taca çıkıyor. Bu hem büyük şanssızlık, hem de hayal kırıklığı. Ama aynı şey avantaj yönünden Liverpool için de geçerli olmasına rağmen buna çok iyi adapte oldular ve çok kısa süre içinde 1-0 oyununu da aynı başarıyla ve radikal bir şekilde uygulayabildiler. Tottenham ise 90 dakika boyunca beklentilerden uzak bir görüntü çizdi.





İkinci yarıyla birlikte Tottenham farklı bir plan uyguladı mı? Ajax maçında ikinci yarıya başladıkları gibi bir baskı kuramamalarının sebebi neydi?





Bunda en büyük faktör Liverpool'un ekstra savunma güvenliğiyle 90 dakikayı tamamlaması oldu. Kırmızılar golle birlikte özellikle ilk yarıda tamamen uzun top oyununa döndü ve bu normal şartlarda Jurgen Klopp'tan beklemeyeceğiniz bir reaksiyon. Ama Liverpool kontra kalitesinden vazgeçmek pahasına vidaları sıktı ve oyununu tamamen rakibe pozisyon vermeme üzerine kurdu. Tottenham ikinci yarıya savunmasını biraz daha öne çıkararak ve pres gücünü artırarak çıkmaya çalıştı ama başarılı olduklarını söylemek zor. Onlar da ikinci yarının başında boşluk bulamadıkları Liverpool savunmasına uzun top denemesi yaptılar ama bu da sonuç getirmedi. Lucas Moura'yla 4-3-3'e, Llorente'yle de agresif bir 4-2-4'e döndüler ancak özellikle İspanyol forvetle birlikte arkada da daha fazla boşluk bırakmaya başladılar





Maçın adamı kimdi, neden?





Liverpool erken 1-0 sonrası çok iyi bir savunma maçı çıkardı. Dolayısıyla bu savunmanın lideri konumundaki Virgil van Dijk maçın adamı olabilir. Ayrıca nolursa olsun kaleyi tutan sekiz şutta rakibe gol imkanı vermeyen Alisson da en iyi oyunculardan biriydi.





Tottenham adına maçın hayal kırıklığı yaratan oyuncusu kimdi?





Harry Kane zayıf halka oldu ama sakatlık dönüşü nedeniyle bu mazur görülebilir. Yaratması beklenen oyunculardan Dele Alli ve Christian Eriksen'ın vasat oyunları Spurs'ün asıl problemiydi.





Pochettino'nun final maçı özelinde Klopp'un gerisinde kaldığı söylenebilir mi?





İyi bir maç çıkarmadığını söyleyebiliriz. Ama Jurgen Klopp da finali kazanmak uğruna -kendi açısından gayet haklı bir şekilde- futbolu feda etti ve tamamen sonuç odaklı oynadı. Yine de fazla alışık olmadığı bu oyunu da çok iyi oynattığını söylemek mümkün. İki hocanın da ana planını erken gol nedeniyle göremedik ama gole daha iyi reaksiyon veren Klopp oldu ve evet çok daha iyi bir 90 dakika çıkardı. .

Kaynak: EuroSport.com