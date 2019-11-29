Haberler » Spor » Liverpool'da sakatlanan Fabinho en az 4 hafta yok - Spor

Liverpool'da sakatlanan Fabinho en az 4 hafta yok

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool'un orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığı nedeniyle en az dört hafta forma giyemeyecek.

29.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:42Liverpool'da sakatlanan Fabinho en az 4 hafta yok
İngiltere Premier Lig'in lideri 'un orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığı nedeniyle en az dört hafta forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool ile arasından hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.
Ayak bileği bağlarında zedelenme tespit edilen 26 yaşındaki Fabinho, yeni yıla kadar yeşil sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon ligde topladığı 37 puanla açık ara lider konumda yer alan Liverpool'da Fabinho, her kulvarda 19 maçta forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Liverpool, Napoli, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
22:55 Larkin'in tarihi performansıyla damga vurduğu maçta kazanan Anadolu Efes
22:48 Futbol: Süper Lig
22:45 BtcTurk Yeni Malatyaspor
22:37 BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-3
22:35 Süper Lig: Gençlerbirliği: 3 - Yeni Malatyaspor: 3 (Maç sonucu)
22:26 Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!
22:22 Shane Larkin, attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçti
21:58 Barcelona'da Dembele 10 hafta sahalardan uzak kalacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:08 Şenol Güneş ve Özkan Sümer'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
17:48 Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki! "Git artık bu takımdan"
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 22:57:02