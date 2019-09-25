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Liverpool'dan 80 milyon poundluk rekor forma anlaşması

İngiltere Premier lig'de lider olan Liverpool, Nike ile 80 milyon pounda yaptığı yeni forma sponsorluğu anlaşması ile Ada'da bu konuda da ilk sıraya yerleşti. Liverpool'un ardından 75 milyon pound ile Manchester United geliyor.

25.09.2019 09:47

İngiltere'de zirvede Liverpool fırtınası eserken Kırmızılar, tarihi bir anlaşmaya da imza attı.

Forma sponsorluğu için Nike firması ile tam 80 milyon poundluk (567 milyon TL) bir anlaşma yapan Liverpool, yılda 75 milyon pound kazanan Manchester United'ı geçerek bu alanda Ada'da lider oldu.

Ancak Liverpool'un başı bu kez eski sponsorları ile derde girdi. New Balance firması, bu sezon bitecek olan sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakları olduğunu iddia ederek bu sezon ödemeleri gereken 45 milyon poundu tazminat olarak talep etti.

İşte forma sponsorlukların en çok kazanan kulüpler;

Barcelona/ Nike: 100 milyon pound

Real Madrid/ Adidas: 98 milyon pound

Liverpool/ Nike: 80 milyon pound

Manchester United/ Adidas: 75 milyon pound

Manchester City/ Puma: 65 milyon pound

Arsenal/ Adias: 60 milyon pound

Chelsea/ Nike: 60 milyon pound

Juventus/ Adidas: 46 milyon pound

Bayern Münih/ Adidas: 42 milyon pound

Tottenham/ Nike: 30 milyon pound

LiverpoolLiverpool'dan 80 milyon poundluk rekor forma anlaşması

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Liverpool'dan 80 milyon poundluk rekor forma anlaşması

Manchester United, Liverpool, Nike, Spor

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