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Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Bournemouth'u 3-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

07.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:37

Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde , 'un konuğu oldu.

Misafir ekip, 35. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 44. dakikada Naby Keita ve 54. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Üst üste yedinci maçını kazanan Liverpool, puanını 46'ya yükseltti. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

TOTTENHAM BURNLEY'Yİ FARKA BOĞDU

Ligdeki bir diğer maçta sezona kötü başlayan Tottenham, evinde Burnley'yi 5-0 mağlup etti.

Londra ekibinin gollerini, 4 ve 54. dakikalarda Harry Kane, 9. dakikada Lucas Moura, 32. dakikada Son Heung-min ve 74. dakikada Moussa Sissoko attı.

Sezonun ilk 12 haftasında 3 galibiyet alabilen Tottenham, bu sonuçla teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet

Alex Oxlade Chamberlain, Bournemouth, Liverpool, Spor

Kaynak: AA


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