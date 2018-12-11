11 Aralık 2018, 15:48
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Liverpool'dan Tarihinin En İyi Sezon Başlangıcı

Liverpool

İngiltere Premier Lig'de 28 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Liverpool, geride kalan 16 haftalık periyotta tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atarak liderlik koltuğuna oturdu.

2015 yılında Alman teknik adam Jurgen Klopp'un göreve gelmesiyle büyük  bir ivme yakalayan Liverpool, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki final  başarısının ardından bu sezon da ligde ortaya koyduğu performansla şampiyonluğun  en önemli adaylarından biri haline geldi.
Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye yenilmesiyle ligdeki tek  namağlup takım olarak kalan ve liderlik koltuğuna oturan Liverpool, bu başarısını  16 haftada elde ettiği 13 galibiyetle tarihinin en iyi sezon başlangıcı yaparak  taçlandırdı.
51 yaşındaki Klopp'un öğrencileri, ligdeki puan kayıplarını Chelsea,  Manchester City ve Arsenal beraberlikleriyle yaşadı.
Tarihinin en iyi başlangıcı
Liverpool, 16. haftalar baz alındığında 1990-1991 ve 1987-1988  sezonlarındaki çıtayı daha da yukarı çekmeyi başardı.
"Kırmızılar", 17. şampiyonluğunu yaşadığı 1987-1988 sezonunda ilk 16  haftayı 12 galibiyetle geçerken, 4 kez de berabere kaldı.
Ligi Arsenal'ın ardından ikinci sırada tamamladığı 1990-1991 sezonunda  ise 16 haftada 13 galibiyete ulaşan Liverpool, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet  yaşadı.
Genel sıralamada en iyi 6. başlangıç
Liverpool'un en iyi sezon başlangıcı, İngiltere futbol tarihindeki en  iyi başlangıçlar arasında kendisine 6. sırada yer buldu.
Geçen sezon birçok alanda rekor kırarak şampiyonluğunu ilan eden  Manchester City ile 1960-1961 sezonunda 16 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik  alan Tottenham, bu alanda zirvede yer alıyor.
2005-2006 sezonunda Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile 14  galibiyet, 1'er de beraberlik ve mağlubiyet alan Chelsea, bu iki takımı izliyor.
"Devler Ligi"nde kader gecesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Real Madrid'e finalde mağlup  olan Liverpool'un turnuvada bu sezonki kaderi bugün belli olacak.
Fransız ekibi Paris Saint Germain ve İtalyan temsilcisi Napoli ile  aynı grupta yer alan Liverpool, bu iki takımın ardından 6 puanla üçüncü sırada  bulunuyor.
Grupta PSG, Napoli ve Kızılyıldız'a yenilen Liverpool, bu akşam son  maçında Carlo Ancelotti yönetimindeki İtalyan ekibini Anfield Road Stadı'nda  ağırlayacak.
Salah yine formunda
Geçen sezon Liverpool'da 52 maçta 44 gol atarak olağanüstü bir  performans sergileyen Mısırlı yıldız Muhammed Salah, bu sezon da takımının skor  yüküne büyük katkı sağlıyor.
Ligde geçen hafta Bournemouth'u 4-0 yendikleri mücadelede "hat-trick"  yapan Salah, Liverpool formasıyla iki sezonda bu kulvarda 40 gol barajını aştı.  Daha önce sadece Alan Shearer ve Andrew Cole, 42 gole daha az maçta ulaşmıştı.
Salah, bu sezon ligde şu ana kadar attığı 10 golle de Arsenallı Pierre  Emerick Aubameyang ile krallık yarışında zirvede yer alıyor.
Chelsea,İngiltere,Liverpool

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