Haberler » Spor » Liverpool, FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı - Spor

Liverpool, FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı

Shrewsbury Town ile Liverpool arasındaki İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinin galibi, maçın 2-2 bitmesi nedeniyle oynanacak tekrar karşılaşmasının ardından belli olacak.

26.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:06Liverpool, FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı
Shrewsbury Town ile arasındaki Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinin galibi, maçın 2-2 bitmesi nedeniyle oynanacak tekrar karşılaşmasının ardından belli olacak.
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un, 3. ligde mücadele eden Shrewsbury Town'a konuk olduğu maç, 2-2 sonuçlandı.
Sahaya yedek oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Liverpool'un gollerini 15. dakikada Jones ve 46. dakikada Love (kendi kalesine) attı. Shrewsbury Town'ın golleri, 65 (penaltıdan) ve 75. dakikada Cummings'ten geldi.
Premier Lig kulüpleri Manchester City ve Manchester United ise adlarını 5. tura yazdırdı. Manchester City, Championship ekibi Fulham'ı 4-0, Manchester United da 3. lig temsilcisi Tranmere Rovers'ı 6-0'lık skorla eledi.

İngiltere, Liverpool, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:00  Basketbol: Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası
23:57  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi ve Altunkaya'yı kabul etti
23:47  Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini, 8 yıl önce Twitter'da yazdı ve sosyal medyada gündem oldu
23:38  Aykut Kocaman: Bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek -2
23:37  Aykut Kocaman: Bizim tarafımızda sıkıntılar olduğu gerçek -1
27.01.2020 00:06:12