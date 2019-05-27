Liverpool için Ramos İddiası

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise finale çıkan Liverpool gözünü Real Madrid'in yıldız stoperi Sergio Ramos'a dikti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 65 milyon euroluk (447 milyon TL) rekor bonservis bedeliyle Virgil van Djik'i kadrosuna katan Kırmızılılar, şimdi de başkan Florentino Perez ile kavga eden İspanyol futbolcu için çalışmalara başladı.

Merseyside temsilcisi, 33 yaşındaki Ramos'u da alarak savunma hattını güçlendirmek istiyor.

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