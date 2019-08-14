Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadelenin 14. dakikasında sahaya taraftar girdi. Taraftarın saha dışına çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Sahaya giren taraftarın ise kimliği ortaya çıktı.

TAZMİNAT İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Dev maçın 14. dakikasında sahaya giren taraftarın "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu anlaşıldı. Yılmaz daha önce Show TV'den kazandığı 1 milyon 434 bin TL rekor tazminat ile gündeme gelmişti.

ALİ ABDÜSSELAM YILMAZ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fester Abdü'nün gerçek ismi ve soyadı Ali Abdüsselam Yılmaz'dır. Tam net olmamakla birlikte bazı kaynaklardan erişilen bilgiye göre aslen Adana'lıdır. 1993 doğumludur ancak, doğum tarihi gün ve ay olarak bilinemediği için Burcu'na ulaşılamamıştır. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 66'dır.

Bir dönem Survivor 2018 All Star yarışmasına katılacağı söylentileri ile gündeme gelsede bu gerçekleşmemiştir. Fenomen kimliğinin yanı sıra kano sporcusu olan Fester Abdü, okuduğu üniversitenin kano takımında bir çok yarışa katılmış ve büyük başarılara imza atmıştır. Ayrıca Türkiye Kano Milli takımı sporcusudur. Günümüzde yaşantısını Antalya'da sürdüren, Ali Abdüsselam Yılmaz'ın Youtube kanalı ise "Deli Mi Ne?"dir. Türkiyenin En Çılgın YouTube Kanalı sloganı ile yayın hayatına devam etmektedir.