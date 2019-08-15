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Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a tepki yağdı

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14'üncü dakikasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa "Ülkemizi rezil ettin" yorumları yapıldı.

15.08.2019 08:19
Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a tepki yağdı

YouTube'da 4,5 milyon takipçisi bulunan 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, dün akşam oynanan Liverpool ile Chelsea maçının 14'üncü dakikasında sahaya atladı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Yılmaz, Instagram'da da yorumlarla adeta linç edildi.

TEPKİ YAĞDI

5 gün önce Dünya Şampiyonası yolunda Basketbol Milli Takımına marş hazırladıklarını duyuran Yılmaz'ın paylaşımının altına binlerce yorum geldi. Instagram hesabında ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Yılmaz'ın takipçi sayısı da kısa sürede düşmeye başladı. YouTuberın Instagram hesabının kapatılması içinde bir çok kişi tarafından engellendi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Ülkeyi rezil ettiği söylenen Ali Abdüsselam Yılmaz ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İşte sahaya atlayan YouTubera gelen bazı yorumlar:

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktıLiverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a tepki yağdı

Magazin, Spor, Güncel

YORUMLAR (20)
HASAN: bende utandım bir türk ve beşiktaş taraftarı olarak takipten çıkıyor ve enegeliyorum hesabı rezil ettin bizleri tüm dünyaya.
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KIZILLL: terbiyesiz . . .
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BATI HAYRANLIĞI: ya kardeşim ne abarttınız be !! şamp. ligi finalindeki hatun sahaya atlayınca çoğunuz takip eder oldu hatunu şimdi bu elemanı linç etme çabası. . !! harbiden kendimize ettiğimizi düşman etmez ya. .
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HAKAN: Bu arkadaşı Ülkeye yaptığı saygısızlıktan dolayı . 2 Yıl atın içeri. . Çıktığında yerdeki karıncanın bile üzerine basmaz. . Bu deli felan değil. . Şımarık ticari ve para meraklısı bir mahluk. . . Saygılar
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FFF: bence iyi bir ceza almalı bu hareketinden dolayı. dikkat çekmek için saçmalamaya gerek yok. youtube aboneliğinden de çıktım. dersini almalı.
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FENA: Bu adam haddini gercekten astı
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DEDE: bence gayet zevkli Ne var bunda Arkadaş Ben şahsen eğlendim
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GADDAR KERİM: geri zekalı. şikayet edin bunu bütün hesapları kapansın.
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XDAD: ÜLKENİN YÜZ KARASI
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DELİMİ NE: adı üstünde delimi ne . çılgın delice işler yaparak ünleniyor sahaya girsin nolacak naptı ismimizimi lekeledi. bırakın amk. adamla uğraşmayın. başka türk adam hollandada kadın kafası kesiyor türk 20 yaşında o utandırmadıda bumu utandıracak.
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